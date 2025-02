Cimitero San Girolamo: concluso l’intervento di manutenzione straordinaria di 200 mila euro

Nel biennio 2025-2026 il Comune destina ulteriori 350 mila euro per la valorizzazione

Spello, 25 febbraio 2025 – Concluso l’intervento di manutenzione straordinaria presso il cimitero civico di San Girolamo, un’importante attività di riqualificazione che per il 2024 ha visto un investimento complessivo per il Comune di Spello di 200 mila euro. I lavori hanno riguardato diverse aree del campo santo, con particolare attenzione alla ristrutturazione di circa cento loculi situati nella zona dell’ingresso est del quarto terrazzo; i principali interventi sono stati il consolidamento e il ripristino della struttura, al fine di garantirne la massima sicurezza e funzionalità, insieme alle opere di finitura di pregio per un miglior decoro. I loculi collaudati sono stati consegnati permettendo così la regolare esecuzione delle tumulazioni. Inoltre, con tale appalto è stato possibile intervenire sui camminamenti pedonali, in particolare nell’area del primo terrazzo, a valle del campo inumati, per garantire e migliorare la sicurezza e l’accessibilità dei visitatori. Nella zona adiacente al campo inumati sono stati eseguiti lavori di profilatura del terreno con un intervento paesaggistico mirato a valorizzare il contesto ambientale. Svolti anche interventi di manutenzione ordinaria che hanno coinvolto più aree del cimitero, migliorandone il decoro. “Come da programma elettorale e facendo seguito alla fase di ascolto delle esigenze di cittadini, con il completamento di questo importante intervento di manutenzione straordinaria, il Comune di Spello continua ad investire sulla valorizzazione di un luogo della memoria della comunità, custode di ricordi e valori – commenta il sindaco Moreno Landrini -. L’impegno proseguirà con un ulteriore investimento di 350 mila euro; significative risorse che per l’annualità 2025 vedranno l’utilizzo di 200 mila euro e per l’annualità 2026 di 150 mila euro per la realizzazione di nuovi loculi e per ulteriori opere di miglioramento del decoro del complesso cimiteriale”.