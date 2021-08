Castiglione del Lago: giornata dedicata a disabilità e inclusione con ‘Ti racconterò come ho imparato a volare’

L’associazione Ideando Re-generation in collaborazione con Asd Castiglione del Lago ha organizzato per domenica 22 agosto a partire dalle ore 16 un evento dedicato a disabilità e inclusione dal titolo ‘Ti racconterò come ho imparato a volare, disabilità e vita quotidiana’: il luogo scelto dagli organizzatori è il centro sportivo ‘Silvio Piola’ di Sanfatucchio a pochi chilometri da Castiglione del Lago.

“È solo l’inizio di un lungo, complesso ed importante percorso di sensibilizzazione alla disabilità e d’inclusione – spiegano gli organizzatori –. Saranno quattro i momenti e gli appuntamenti principali della giornata: il fulcro dell’iniziativa sarà una tavola rotonda nella quale verranno affrontati in maniera semplice e anche piuttosto confidenziale temi legati alla disabilità e alla quotidianità, questo per dimostrare che l’handicap è parte del mondo e della vita di tutti noi, è normalità. Per questo anche i soggetti diversamente abili non rappresentano un problema, bensì possono rivelarsi un valore aggiunto all’interno della nostra società, ecco perché non vanno emarginati, ma inclusi in qualsiasi luogo e in qualunque situazione, proprio come si fa con qualsiasi persona, perché la disabilità è solo una caratteristica e non la prima ed unica etichetta da usare per riferirsi ad un individuo”.