Castiglione del Lago: un incontro per conoscere tutti i vantaggi dell’Ecobonus. Opportunità concreta per famiglie imprese e professionisti

Un’opportunità concreta per famiglie, imprese e professionisti. L’Amministrazione Comunale, in data 18 settembre 2020, ha promosso un incontro formativo dedicato all’Ecobonus 110%, agevolazione prevista dal Decreto Rilancio per favorire la rigenerazione del patrimonio immobiliare, con l’obiettivo di sensibilizzare, informare e stimolare i cittadini e le imprese sulle opportunità di questa misura governativa. L’Ecobonus eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di carattere antisismico, di installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. Durante l’incontro, tenutosi presso la sede della EHT Italia srl (zona industriale Pucciarelli), sono intervenuti il Sindaco di Castiglione del Lago Matteo Burico, Mauro Marinelli (Dirigente Area Governo del Territorio Comune di Castiglione del Lago), Palmiro Giovagnola (Presidente Banca Centro Toscana Umbria) e Walter Ceccarini (Coordinatore Regionale ANCE Umbria). Limitato a 35 partecipanti in presenza a causa delle disposizioni anti-Covid, l’incontro è stato trasmesso anche in diretta streaming e ha visto la partecipazione di oltre 100 utenti connessi da remoto.

«L’incontro – dichiara Mariano Pallini, General Manager EHT – ha rappresentato un importante segno di apertura e dialogo che ci auspichiamo possa accompagnare imprese e tecnici all’utilizzo delle opportunità offerte dall’Ecobonus. Anche se a numero chiuso, è stata un’iniziativa partecipata, sia in presenza che online. Ora siamo tutti in attesa dei decreti attuativi».

«L’apprezzamento suscitato dall’iniziativa -prosegue Fabio Duca, Assessore all’Urbanistica del Comune di Castiglione del Lago – è stato testimoniato dalla presenza di tutti i tecnici privati del territorio e dai numerosi contatti sul canale streaming. Sono state illustrate procedure e tempistiche, per supportare i cittadini nel recupero del patrimonio esistente e nell’efficientamento energetico».

Come spiega Mauro Marinelli,