Castel Ritaldi: concesso contributo di un milione di euro per la scuola materna

“Insieme alla mia amministrazione sono felice e orgogliosa di comunicare alla comunità tutta di Castel Ritaldi che, con la Deliberazione della Giunta regionale n. 981, seduta del 20/10/2021, sono stati assegnati i tanto attesi e desiderati fondi per la scuola materna”.

È quanto dichiarato dal sindaco del comune umbro, Elisa Sabbatini, all’indomani della concessione del contributo regionale pari a un milione di euro che “ci permetterà – ha affermato Sabbatini – di ridare un volto e un’anima a quella struttura per cui, oltre al fatto di essere inagibile come dichiarai nel dicembre 2020, eravamo stati costretti a restituire i fondi presi dalla precedente amministrazione perché insufficienti e inadeguati agli interventi di cui la struttura in realtà necessitava. Ad oggi, infatti, per poter essere di nuovo fruibile, la struttura ha bisogno di interventi volti all’adeguamento statico, sismico e non un miglioramento sismico”.

“Questo è frutto di un lavoro fatto dalla Giunta comunale che rappresento – ha detto Sabbatini –oculato e minuzioso, che non ha mai smesso di crederci bussando a tutte le porte. È doveroso ringraziare e riconoscere la sensibilità che ha mostrato la Giunta regionale ed in particolare l’assessore di riferimento Paola Agabiti, nonché i competenti uffici regionali rappresentati dal dirigente Giuseppe Merli per il grande supporto dato ai nostri uffici e alla sottoscritta sin dal momento della chiusura della scuola. Hanno saputo ascoltare le nostre esigenze, ma soprattutto quelle della Comunità che richiedeva a piena voce una scuola materna degna dei bisogni dei nostri bambini. La somma ricevuta è importante e ci permetterà di rendere funzionale la scuola, ma l’impegno di questa amministrazione e quello della sottoscritta è di reperire ulteriori risorse per realizzare una struttura polifunzionale al fine completare tutto il percorso scolastico a partire dai primi anni di vita dei nostri figli. E come sempre, il mio motto è ‘Andiamo avanti!’ ”