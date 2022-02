Castel del Piano: al via i lavori per la riqualificazione di Piazza Turati

La piazza verrà integralmente risistemata

Prenderanno il via nei prossimi giorni i lavori per l’intervento di riqualificazione di piazza Turati a Castel del Piano, finanziato direttamente dal Comune di Perugia con un importo di 90mila euro nell’ambito del “piano strade/piazze e marciapiedi” 2021.

Piazza Turati, principale area aggregativa del quartiere di Castel del Piano, antistante la chiesa, verrà integralmente risistemata: oltre alla pavimentazione si prevede il posizionamento di aiuole a verde con cespugli e siepi basse per creare un filtro tra l’uso pedonale della piazza ed il traffico veicolare.

Cambierà in maniera sostanziale anche il collegamento pedonale tra l’area ed il resto del quartiere secondo due assi che passeranno, rispettivamente, di fronte all’ingresso della chiesa, e nei pressi del monumento ai caduti recentemente restaurato con Art bonus ed inaugurato il 17 dicembre 2021.

Altre opere previste nel progetto riguarderanno: lo spostamento della fontanella, oggi ubicata al centro della piazza, in una posizione più laterale onde permettere un più ampio utilizzo degli spazi, la sostituzione delle panchine esistenti con nuovi arredi urbani; l’adeguamento della pubblica illuminazione per valorizzare l’intera area riqualificata.

“Prosegue l’attenzione dell’Amministrazione per la valorizzazione delle piazze cittadine, sia della periferia che del centro storico, con l’obiettivo di renderle punti nevralgici per l’aggregazione e la socialità – sottolinea l’assessore ai lavori pubblici, infrastrutture ed ambiente Otello Numerini – Nel caso di specie l’intervento di riqualificazione di piazza Turati a Castel del Piano, molto atteso dai residenti, va a completare idealmente l’opera di restauro del monumento ai Caduti con le erogazioni liberali dell’Art Bonus (mecenate Francesco Pace Acacia Group) restituendo così alla cittadinanza un’area rifunzionalizzata, ben collegata pedonalmente al resto del quartiere e, quindi, fruibile da tutti, giovani, anziani e famiglie”.

Domenica 6 febbraio, nell’ambito del Vaccine Day promosso dalla Regione Umbria, l’Usl Umbria 1 terrà aperti i seguenti punti vaccinali per la vaccinazione anti Covid-19, senza prenotazione e per tutti i cittadini con età uguale o maggiore a 12 anni: Palaeventi di Santa Maria degli Angeli ad Assisi (dalle ore 8,30-13,30 e dalle 14,30 alle 19); centro socio culturale Aldo Gammaitoni di Gualdo Tadino (dalle 8,30 alle 14); cva parco Ammeto di Marsciano (dalle 8,30 alle 13,30); palazzetto di San Marco di Perugia (dalle 8,30-13,30 e dalle 14,30 alle 19); centro Emanuele Petri di Tuoro sul Trasimeno (dalle 8,30-13,30 e dalle 14,30 alle 19); ex magazzino Tabacchi di Umbertide (dalle 9 alle 13).

Sempre domenica 6 febbraio proseguirà anche la vaccinazione volontaria per la fascia di età 5-11 anni, promossa in collaborazione con i dirigenti scolastici e i rappresentanti dei genitori del territorio. Nel Distretto Alto Chiascio è in programma presso il punto vaccinale di Gubbio (dalle ore 8,30 alle 19,30). La mattina sarà riservata a chi ha prenotato il vaccino mentre il pomeriggio l’accesso sarà libero, al fine di favorire la massima partecipazione della popolazione del territorio. Nella Media Valle del Tevere si terrà la mattina presso il Centro salute di Deruta e solo per gli studenti delle scuole del territorio che hanno prenotato. Doppio turno di vaccinazione nel Distretto Alto Tevere. Il primo è in programma sabato mattina (5 febbraio) presso la palestra del I Circolo didattico di Umbertide e saranno coinvolti anche gli studenti delle primarie di Pietralunga e Montone. Il secondo è previsto domenica 6 febbraio al I Circolo didattico di San Filippo di Città di Castello. Lunedì 7 febbraio, invece, cominceranno le vaccinazioni degli studenti prenotati tramite le scuole nel Distretto Assisano che si terranno presso l’Auditorium Santa Maria degli Angeli.