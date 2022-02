Usl Umbria 1, domenica 6 febbraio il Vaccine Day nei sei Distretti del territorio

Sempre domenica in Alto Chiascio e nella Media Valle del Tevere prende il via la vaccinazione volontaria 5-11 anni con le scuole, mentre nell’Assisano si parte lunedì

Domenica 6 febbraio, nell’ambito del Vaccine Day promosso dalla Regione Umbria, l’Usl Umbria 1 terrà aperti i seguenti punti vaccinali per la vaccinazione anti Covid-19, senza prenotazione e per tutti i cittadini con età uguale o maggiore a 12 anni: Palaeventi di Santa Maria degli Angeli ad Assisi (dalle ore 8,30-13,30 e dalle 14,30 alle 19); centro socio culturale Aldo Gammaitoni di Gualdo Tadino (dalle 8,30 alle 14); cva parco Ammeto di Marsciano (dalle 8,30 alle 13,30); palazzetto di San Marco di Perugia (dalle 8,30-13,30 e dalle 14,30 alle 19); centro Emanuele Petri di Tuoro sul Trasimeno (dalle 8,30-13,30 e dalle 14,30 alle 19); ex magazzino Tabacchi di Umbertide (dalle 9 alle 13).

Sempre domenica 6 febbraio proseguirà anche la vaccinazione volontaria per la fascia di età 5-11 anni, promossa in collaborazione con i dirigenti scolastici e i rappresentanti dei genitori del territorio. Nel Distretto Alto Chiascio è in programma presso il punto vaccinale di Gubbio (dalle ore 8,30 alle 19,30). La mattina sarà riservata a chi ha prenotato il vaccino mentre il pomeriggio l’accesso sarà libero, al fine di favorire la massima partecipazione della popolazione del territorio. Nella Media Valle del Tevere si terrà la mattina presso il Centro salute di Deruta e solo per gli studenti delle scuole del territorio che hanno prenotato. Doppio turno di vaccinazione nel Distretto Alto Tevere. Il primo è in programma sabato mattina (5 febbraio) presso la palestra del I Circolo didattico di Umbertide e saranno coinvolti anche gli studenti delle primarie di Pietralunga e Montone. Il secondo è previsto domenica 6 febbraio al I Circolo didattico di San Filippo di Città di Castello. Lunedì 7 febbraio, invece, cominceranno le vaccinazioni degli studenti prenotati tramite le scuole nel Distretto Assisano che si terranno presso l’Auditorium Santa Maria degli Angeli.