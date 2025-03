Cantiere metrobus San Sisto: ad aprile i lavori nuovo collettore fognario

Opera che fa parte di un investimento totale da 120 milioni di euro finanziato dal PNRR

Partiranno nelle prime settimane di aprile i lavori di rifacimento del collettore fognario lungo Viale San Sisto, indispensabile per risolvere gli allagamenti che da molto tempo interessano il quartiere e per migliorare la gestione delle acque meteoriche.

I cantieri per la realizzazione di quest’opera e le preoccupazioni di commercianti e residenti sono stati i temi che hanno tenuto banco nell’incontro che si è svolto ieri sera al Teatro Brecht. Presenti all’evento la sindaca Vittoria Ferdinandi, l’assessore allo sviluppo economico Andrea Stafisso, l’assessore alla mobilità Pierluigi Vossi, la dirigente della mobilità Margherita Ambrosi, la direzione lavori rappresentata da Maurizio e Lorenzo Serafini (Abacus), il Dirigente di Umbra Acque Andrea Vitali e il Dirigente di Busitalia Stefano Castellani.

La logica del progetto – ha spiegato la Dirigente Ambrosi – è quella di procedere per micro-cantieri, con chiusure della strada limitate a tratti di 50-100 metri per una durata massima di 2-3 settimane ciascuno, garantendo l’accesso pedonale ai negozi, alle abitazioni e garantendo la possibilità di transito per eventuali mezzi di soccorso.”

La Sindaca Ferdinandi, gli assessori Vossi e Stafisso, hanno ribadito il valore dell’opera, che fa parte di un investimento totale da 120 milioni di euro finanziato dal PNRR e che ha una tempistica stringente: 16 mesi per il completamento.

“Capisco le preoccupazioni dei commercianti – ha dichiarato la Sindaca – e proprio per questo l’Amministrazione sta lavorando a misure concrete di supporto. I negozi resteranno sempre aperti e accessibili a piedi, e stiamo valutando con l’Assessora al Bilancio Alessandra Sartore possibili ristori a fondo perduto per compensare eventuali disagi dovuti alla temporanea riduzione delle aree di parcheggio.”

L’intervento sarà suddiviso in micro-cantieri secondo il seguente calendario (le tempistiche potrebbero variare in base alle condizioni meteorologiche):

Fase 1: passaggio a livello → via Dallapiccola

Fase 2A: via Dallapiccola → civico 461

Fase 2B: civico 461 → civico 447

Fase 3: civico 447 → civico 232

Fase 4: civico 232 → civico 379

Fase 5: civico 379 → civico 208

Fase 6: civico 208 → civico 148

Fase 7: civico 148 → civico 130

Fase 8: civico 130 → intersezione con via Donizetti

I cantieri ci sono, ci saranno per un periodo abbastanza lungo ma sono stati progettati per creare meno disagi possibili. Staremo a vedere se sarà effettivamente così. Per accorciare i tempi – per venire incontro alle esigenze delle attività commerciali – le squadre sul campo lavoreranno anche il sabato.

E’ fondamentale non lasciare sole le diverse imprese locali. Da questo punto di vista la sindaca ha ribadito, anche a seguito delle sollecitazioni dei presenti in sala, che l’amministrazione lavorerà al massimo per rispondere alle richieste più che legittime dei negozianti prevedendo ristori, compensazioni economiche. Da parte dell’amministrazione c’è la volontà ad avviare un altro tavolo di confronto con i diretti interessati con l’obiettivo di condividere soluzioni e anche strategie. E’ altresì importante capire che il nostro quartiere non è più quello di 30, 40 o 50 anni fa e che c’è comunque bisogno di un restyling – anche della rete fognaria.



I cantieri saranno ‘un qualcosa in movimento’: seguiamoli e se qualcosa non va come dovrebbe facciamoci sentire. Non è questo il momento delle divisioni: dobbiamo solo ed esclusivamente pensare al bene del nostro quartiere, alla sua crescita.

CONTATTI

– Call center attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 14 ai seguenti numeri:

3456753959 per aggiornamenti sui cantieri e modifiche alla viabilità

345393402 per informazioni sui servizi destinati alle persone con disabilità

– Sito web www.metrobusperugia.it

Martina Braganti