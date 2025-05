In merito all’Ordinanza Dirigenziale n. 1269 del 26 maggio 2025, si precisa che il provvedimento emanato dalla Polizia Locale del Comune di Perugia costituisce un atto tecnico propedeutico all’avanzamento dei lavori per la realizzazione del Metrobus, in particolare lungo il tracciato di viale San Sisto, nel tratto compreso tra il civico 447 e l’intersezione semaforica con via dei Tagliapietra e via Donizetti.

Come comunicato anche negli incontri con la cittadinanza, i lavori su Viale San Sisto procedono a step di avanzamento e l’ordinanza, che integra la precedente n. 1204 del 16 maggio 2025, dispone infatti il divieto di transito progressivo a tutte le categorie di veicoli, in relazione allo sviluppo del cantiere, fino alla fine di lavori, prevista in data 31 ottobre 2025.

La scelta di procedere per piccoli cantieri nasce dalla volontà di circoscrivere i disagi alla sola parte in cui si svolgono i lavori e l’emanazione di un’ordinanza unica, che sarà attuata per chiusure successive, consente l’esecuzione dei lavori in continuità, diminuendo così la durata generale dei lavori del collettore fognario.

Saranno fornite puntuali comunicazioni al momento dell’avvio delle successive fasi dei lavori, anche in relazione agli impatti sulla viabilità e sulla mobilità cittadina.

Il Comune di Perugia invita i cittadini alla massima collaborazione e seguirà con attenzione l’evoluzione del cantiere, con l’obiettivo di garantire sicurezza, informazione e minimizzazione dei disagi.

(mappe delle fasi di cantiere che verranno puntualmente comunicate con congruo anticipo)