Metrobus San Sisto: ulteriori modifiche alla circolazione

Ad integrazione di una precedente Ordinanza Dirigenziale

“Per consentire l’esecuzione dei lavori del Bus Transit Rapid – ad integrazione dell’Ord. Dir. n. 1204 del 16.5.2025 e fino al 31.10.2025 – nel rispetto di quanto previsto dall’art. 22 del Regolamento di Polizia Urbana, sono stati adottati i seguenti provvedimenti:

1. Divieto di transito a tutte le categorie di veicoli disciplinato da specifica segnaletica anche notturna di pericolo e idonea transennatura in Viale San Sisto, nel tratto compreso fra il civ. 447 e l’intersezione semaforica con Via dei Tagliapietra – Via Donizetti, da istituire progressivamente in relazione allo sviluppo dei lavori;



2. Obbligo per la Società richiedente/Impresa esecutrice di consentire sempre il transito in sicurezza dei pedoni mediante la predisposizione di idonei corridoi delimitati e protetti, nel tratti interessati dai lavori e in quelli ad essi adducenti;



3. Obbligo per la Società richiedente/Impresa esecutrice di mantenere sempre liberi gli accessi alle proprietà e alle traverse laterali nei tratti interessati dai lavori e di apporre idonea segnaletica indicante lo specifico il tratto interdetto alla circolazione;



4. Obbligo per la Soc. richiedente/Impresa esecutrice di apporre – con 48 ore di anticipo – idonea segnaletica indicante il provvedimento di cui al punto 1), a monte e a valle dei tratti interdetti alla circolazione nonché i percorsi alternativi da posizionare in tutte le vie adducenti i singoli tratti interessati dai lavori (a valle del tratto interdetto: Strada Pievaiola intersezione Via Dottori, Via Dottori intersezione traversa che adduce a Rotatoria Fornari – Rotatoria Fornari e traverse laterali di Viale San Sisto a valle dell’area interessata dai lavori. A monte del tratto interdetto: Strada Pievaiola intersezione Via Berlinguer, Strada Pievaiola intersezione Via Mascagni, Viale San Sisto intersezione Via Donizetti/Via dei Tagliapietra e traverse laterali di Viale San Sisto a monte dell’area interessata dai lavori”

Martina Braganti