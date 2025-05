Volpi (Fdi): “Lentezza cantieri a San Sisto: serve un cambio di passo”

Il Consigliere Nicola Volpi (Fratelli d’Italia) ha però ricevuto diverse segnalazioni da parte degli abitanti di Viale San Sisto e zone limitrofe

“Da ormai diversi mesi – ricorda Nicola Volpi (FdI) – sono partiti i lavori per il “Metrobus” e per l’adeguamento delle infrastrutture nel quartiere di San Sisto ed in questa fase i cittadini devono fare i conti con i prevedibili disagi che ne conseguono.

“Se è pur vero che fossero più che prevedibili i disagi per un’opera strategica per Perugia come il Metrobus, sulla quale la passata Amministrazione e la stessa Giunta Ferdinandi hanno puntato molto in termini di riduzione del traffico e di vivibilità” – commenta Nicola Volpi – “così come per l’adeguamento della rete fognaria, i cittadini si aspettano un’attenzione particolare nel cercare di diminuirne l’impatto sulla vita del quartiere”.

Il Consigliere di FDI fa riferimento, in particolare, alla scarsa attenzione nel limitare i pericoli legati all’ovvio aumento del traffico nelle vie limitrofe alla strada principale di San Sisto, come in Via Wagner e soprattutto vicino ai plessi scolastici, materna in primis.

Nicola Volpi sottolinea anche come alcuni residenti abbiano visto per giorni cantieri fermi e che gli stessi, talvolta, sembrano non essere completamente sicuri per i passanti e le vetture che transitano nei pressi degli stessi.

“Non si tratta certo di voler creare una polemica inutile e strumentale, visto che l’obiettivo finale giustifica ampiamente un periodo di disagio” – conclude il Consigliere comunale – “Sarebbe però necessario rassicurare gli abitanti di San Sisto e di Castel del Piano (zone attualmente nel pieno dei lavori) che l’Amministrazione sta vigilando con attenzione e sta facendo il possibile per terminare quanto prima questa parte degli interventi infrastrutturali previsti. L’informazione e la partecipazione vanno declinate non soltanto come slogan elettorali”.