Camerata Bern e Antje Weithaas in concerto domenica all’Auditorium di San Francesco al Prato

Doppio appuntamento questa settimana con la Fondazione Perugia Musica Classica. Domenica 9 febbraio, alle 17.30, nell’Ambito della stagione concertistica degli Amici della Musica e della Fondazione Brunello e Federica Cucinelli, sul palco dell’Auditorium San Francesco al Prato di Perugia arriverà la Camerata Bern, da oltre 60 anni, una delle orchestre d’archi più vivaci e innovative nel panorama europeo, tornata da poco da una tournée in Giappone con la Kopatchinskaja e si appresta a esibirsi al Festival “Primavera” di Praga e al Festival “Menuhin” a Gstaad. Violino solita, la berlinese Antje Weithaas, formidabile violinista e concertatrice (il pubblico perugino la ricorda in concerto a San Pietro in grande sintonia – e a piedi nudi – con l’Orchestra da Camera di Perugia). In programma le celeberrime Danze popolari rumene di Béla Bartók, il giovanile Concerto per violino n. 3 in la maggiore di Joseph Haydn e, in chiusura, la Serenata op. 22 per archi di Antonín Dvořák.

Ad anticipare l’attesa esibizione di Weithaas con la Camerata Bern un gustoso fuori programma in collaborazione con il Comune di Perugia, venerdì 7 febbraio alle 21, ad ingresso gratuito al Teatro Riccini di Ponte Felcino, con il concerto del Quartetto Akhtamar, sostenuto dalle Dimore del Quartetto in collaborazione con il Comitato Amur – di cui fa parte anche la Fondazione Perugia Musica Classica – all’interno del suo progetto europeo MERITA (Music cultural hERItage TAlent).

Il Quartetto Akhtamar, fondato a Bruxelles nel 2014 dalla giovane violinista Coline Alecian, di famiglia armena, a cui si sono affiancati il secondo violino Jennifer Pio, la violista Cléo Dahan e il violoncellista Cyril Simon, tutti diplomati ai Conservatori di Bruxelles o di Parigi, presenterà il suo Voyage of Vibrant Verses (Viaggio tra Versi Vibranti, un paesaggio sonoro europeo), un concerto immersivo per catturare e celebrare del patrimonio culturale europeo. Il programma, ideato dalla regista e compositrice serba Jelena Dabić, è concepito come un viaggio attraverso il paesaggio sonoro europeo, nello spazio e nel tempo, e comprende brani antichi popolari dell’Armenia e del Caucaso raccolti dal sacerdote Komitas e dalla stessa Dabić – su commissione del Quartetto nel 2024 – coronati da pagine tratte dal Quartetto op. 106 di Antonín Dvořák.