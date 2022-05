Cambio di denominazione per l’agenzia interinale di Perugia: “Somministrazione lavoro srl” diventa “Soluzione lavoro spa”

Il presidente Roberto Girolmoni: “Siamo un punto di riferimento affidabile per le aziende“

L’agenzia di lavoro interinale, la prima con sede legale nel capoluogo umbro, “Somministrazione lavoro srl” cambia nome e diventa “Soluzione lavoro spa”.

“Si tratta di una trasformazione volta a fortificare la mission aziendale – fa sapere il suo presidente Roberto Girolmoni, nonché consulente del lavoro e socio, insieme al padre Dante, dello Studio Girolmoni – verso una visione di lavoro come soluzione per tutti i soggetti coinvolti: dal candidato, che ricerca sempre di più una posizione lavorativa che risolva e semplifichi la gestione del tempo, alle aziende, dove sempre di più emerge la necessità di identificare talenti che siano promotori di azioni efficaci e mirate ad affrontare le nuove sfide che il mercato gli presenta”.

Non solo cambio di denominazione, ma anche di logo.

“La scelta della nuova grafica riprende ed amplifica i valori che caratterizzano ‘Sol’ – spiega ancora Roberto Girolmoni –, l’introduzione della stella, è un richiamo alla ben più nota stella polare seguita dai marinai durante le traversate e vuole trasmettere un messaggio chiaro: Sol è la vostra guida nell’identificare le opportunità all’interno del caotico mare del mondo del lavoro”.

L’agenzia “Soluzione lavoro spa” continua la sua collaborazione con lo Studio Girlomoni, storica società di consulenza del lavoro che opera nel territorio umbro da oltre 50 anni, ma anche con nuove realtà strategiche nel mondo della consulenza in ambito di risorse umane. “Soluzione lavoro si pone come punto aggregatore di know-how per le aziende – sottolinea ancora il presidente Girolmoni –, le quali possono trovare in questa realtà, snella e digitale, un partner affidabile e competente, in grado di supportare la crescita dei propri partner in modo attento e customizzato”.

Una realtà quella di “Sol”, nata nel settembre 2018, che negli anni si è ampliata, non solo a livello di servizi forniti ma anche di presidio sul territorio, travalicando i confini della regione Umbria con l’apertura di sedi anche a Civitanova Marche, Firenze, Parma e, da febbraio 2022, a Seregno, centro strategico nella Brianza Lombarda. “Una manovra che punta a sottolineare la voglia di crescere – conclude Girolmoni – in una delle aree con maggior tasso di sviluppo per le piccole-medie aziende italiane e che pone le basi per le future coperture territoriali. E con un riscontro di crescita anche delle altre filiali”.

Di seguito gli annunci di lavoro della settimana rivolti ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e alle persone di tutte le età e nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03:

Un autista con patente Cqc full time per azienda operante nel settore dell’intermediazione e commercio dei rifiuti di Perugia. Sono richieste esperienza nella mansione di due anni, oltre a serietà e motivazione. L’inquadramento e la durata del contratto saranno in base all’esperienza;

Un addetto al magazzino full time automunito e disponibile da subito, per azienda operante nel settore industria a Perugia. La figura ricercata sarà inserita in un ambiente dinamico e stimolante, con prospettive di inserimento, e si occuperà della ricezione della merce e verifica dei documenti di trasporto, della spunta della merce, del suo stoccaggio nelle apposite aree dedicate e della sua preparazione per spedizioni o per la sua consegna ai clienti. I requisiti necessari sono esperienza nella mansione di almeno un anno, avere il patentino per il muletto, serietà e motivazione. Contratto a termine con successiva possibilità di stabilizzazione;

Un addetto alla contabilità full time per importante studio di consulenza di Perugia. La figura ricercata sarà inserita in un ambiente dinamico e stimolante all’interno di importante studio di consulenza con oltre 60 anni di storia. I requisiti sono quattro anni di esperienza nella mansione maturata all’interno di studi professionali, ottima conoscenza della contabilità generale, buona conoscenza del programma di contabilità Team System e/o Easy Thema, orientamento al cliente e buone capacità relazionali, problem solving. Prospettive di crescita, formazione continua ed inserimento diretto ed immediato con inquadramento contrattuale in base all’esperienza maturata. Il contratto di assunzione è di 3 mesi con successiva possibilità di stabilizzazione;

Un barman part-time per un locale del centro storico di Perugia, con esperienza nella mansione di oltre due anni, autonomo e con flessibilità. La figura ricercata sarà inserita in un ambiente dinamico e stimolante e si occuperà di preparare, creare, sperimentare e miscelare cocktail e long drink tradizionali ed innovativi, preparandoli in modo coreografico e spettacolare per intrattenere i clienti, di gestire la pulizia, l’ordine e il rifornimento della cocktail workstation. Tempo determinato con prospettiva.

Chi è interessato può contattare l’agenzia al numero 075.9486092 o sulla pagina di LinkedIn “Soluzione lavoro”. Presto sarà online il nuovo sito www.soluzionelavoro.com.