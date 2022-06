Busitala Umbria, più collegamenti per favorire il turismo

Nuovo servizio navette per la Fioritura di Castelluccio di Norcia

Prolungamento del servizio durante il Festival dei due Mondi di Spoleto

Collegamenti con le mete balneari della costa tirrenica

Busitalia (Gruppo FS Italiane) promuove il turismo di prossimità in Umbria offrendo servizi e collegamenti per scoprire alcune località e manifestazioni tra le più suggestive del territorio italiano. Dalla Fioritura di Castelluccio di Norcia, al Festival dei Due Mondi nell’incantevole città medievale di Spoleto fino a raggiungere le mete balneari della costa tirrenica di Tarquinia e Montalto di Castro.

SERVIZIO NAVETTE PER LA FIORITURA DI CASTELLUCCIO – Nei weekend in cui la fioritura sarà al culmine della bellezza 25-26 giugno, 2-3 e 9-10 luglio, in un’ottica di tutela della biodiversità e delle comunità locali, Busitalia effettuerà un servizio navetta articolato su 4 percorsi per collegare i parcheggi di Norcia e di Forca Canapine alle aree della Fioritura. Il servizio, in esercizio dalle ore 8.30 alle ore 18.30, consentirà l’accesso alle aree della Fioritura che saranno chiuse al traffico, dovrà essere obbligatoriamente prenotato e acquistato (biglietto A/R) sul sito e app di Parchi Aperti al costo di 5,00 € e 10,00 € (a seconda del tipo di navetta). Alla tariffa Busitalia è applicata una commissione di vendita del 15%.

PROLUNGAMENTO DEL SERVIZIO PER IL FESTIVAL DEI DUE MONDI SPOLETO – Dal 24 giugno al 10 luglio, in occasione della 65ª edizione del Festival dei due Mondi di Spoleto, gli orari dei percorsi meccanizzati di Posterna, Rocca e Spoletosfera saranno estesi fino alle ore 01.00 e 02.00. Compatibilmente con le relative manifestazioni previste nelle giornate del 24, 25, 26 giugno e 1, 2, 3, 8, 9 e 10 luglio le corse delle circolari B e D verranno prolungate fino alle ore 00.30 circa. Per la giornata conclusiva del Festival, prevista il 10 luglio, sarà operativo un servizio navetta da/per il centro città.

COLLEGAMENTI CON LA COSTA TIRRENICA – Fino al 28 agosto, tutti i sabati, le domeniche e i festivi, dalle ore 6.45 alle ore 18.30 circa, Busitalia organizza collegamenti dedicati dalle città umbre di Terni e Città della Pieve verso i lidi delle rinomate località tirreniche di Tarquinia e Montalto di Castro. Per accedere al servizio si raccomanda la prenotazione. Le tariffe sono variabili in funzione del percorso: i biglietti sono acquistabili presso la Biglietteria del Bus Terminal di Terni, dal conducente e su SALGO, l’app del servizio di trasporto pubblico di Busitalia in Umbria.