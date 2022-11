A Terni torna Buster, il servizio a chiamate per viaggiare nel centro città

Da oggi, in collaborazione con il Comune di Terni

Di nuovo al via, da oggi, BUSTER, il servizio a chiamata che Busitalia (Gruppo Fs Italiane) e Comune di Terni mettono a disposizione dei viaggiatori della città di San Valentino.

BUSTER potenzia il trasporto di linea urbano di Busitalia ed è pensato per muoversi all’interno della zona di Salvaguardia Ambientale di Terni non accessibile al traffico privato.

Dopo il gradimento riscontrato nel primo periodo di sperimentazione (dicembre 2021 – marzo 2022), il servizio riparte oggi e sarà attivo fino al 31 dicembre 2023. Ad usufruire del servizio è stata una clientela trasversale, che va dai giovanissimi, che si spostano prevalentemente per ragioni di svago o sport, agli over 70, che necessitano di raggiungere centri riabilitativi o di fare acquisti, passando per la fascia intermedia di età, che ha utilizzato BUSTER anche per recarsi al lavoro.

Con la ripartenza il servizio è ampliato nella fascia oraria: il servizio BUSTER sarà attivo dal lunedì al venerdì (festivi esclusi) dalle 8.30 alle 20.00 al costo di 1,30 € (tariffa del biglietto urbano di Terni, acquistabile anche con l’App SALGO).

Per utilizzare BUSTER basta chiamare lo 0744492773 (dalle 7 alle 19,30) il giorno dell’utilizzo del servizio e comunicare all’operatore l’orario e il luogo di partenza insieme alla destinazione desiderata: l’operatore indicherà la migliore soluzione di viaggio prevista con i servizi urbani e, laddove non sia agevole raggiungere la destinazione prescelta con i servizi di linea, proporrà BUSTER – servizio flessibile a domanda – per condurre il passeggero a destinazione o presso la fermata più vicina alla destinazione.

Il servizio a domanda BUSTER verrà svolto con 3 autobus caratterizzati da una specifica livrea che li renderà ben identificabili ai viaggiatori.

BUSTER si inserisce nell’ambito degli interventi per il miglioramento della qualità dell’aria, volti ad incentivare il trasporto pubblico locale nei giorni di chiusura al traffico, permettendo così una soluzione di viaggio personalizzata per gli spostamenti di tutti.

Per approfondire e scoprire tutti i dettagli dell’iniziativa https://www.fsbusitalia.it/content/fsbusitalia/it/landing-page/buster-servizio-potenziamento-trasporto-urbano-terni.html