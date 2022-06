Festival Internazionale Green Music: Torgiano protagonista con 5 appuntamenti

Al via la VI edizione del Festival: più di 60 concerti in circa 40 Comuni umbri

Il prossimo 1 luglio partirà la VI edizione del Festival Internazionale Green Music con i Maestri Tony Esposito e Juan Lorenzo. Il festival unisce i valori del green alla bellezza della musica, sotto la direzione artistica del M° Maurizio Mastrini.

I teatri naturalistici e storici più suggestivi dell’Umbria faranno da cornice alle esibizioni di grandi artisti del panorama nazionale e internazionale e sia i locali che i turisti potranno ascoltare questi spettacoli in modo totalmente gratuito.

L’evento è organizzato con il supporto di Enti territoriali e si sviluppa nell’area di circa 40 Comuni, ospitando 130 artisti, provenienti dall’Italia e dall’estero, che arricchiranno l’offerta musicale e culturale umbra.

Grazie alla volontà dell’Assessore Elena Falaschi, l’Anteprima del Festival avrà luogo a Torgiano il prossimo 30 giugno alle ore 18,30 presso il Parco Fluviale, dove si terrà il Concerto dell’Antico Mulino che vedrà esibirsi AccorDuo, uno straordinario duo di Oscar Mondiali della fisarmonica composto dai Maestri Federico Gili e Matteo Marinelli. La location suggestiva, il fluire del Tevere nelle vicinanze, e l’antico mulino sullo sfondo faranno da cornice a questo originale appuntamento.

Il 9 luglio alle ore 18,30 protagonista del Festival sarà la street band Cimarrona Santo Domingo, un gruppo di cinque elementi provenienti dal Costa Rica, che all’interno del Parco di Pontenuovo di Torgiano farà rivivere i colori, l’allegria e l’entusiasmo del proprio Paese, anche attraverso l’utilizzo di maschere tipiche. Questo evento è reso possibile grazie alla collaborazione con l’Ambasciata costaricana di Roma.

Anche la U.S. Naval Forces Europe Band, una delle band ufficiali della NATO, prenderà parte in via del tutto straordinaria alla VI edizione del Festival, suonando presso il Parco delle Sculture di Brufa il 21 luglio 2022 alle ore 21. Si tratta di un gruppo di musicisti militari che si esibisce ogni anno in più di 35 Stati e che riuscirà a coinvolgere il pubblico attraverso un viaggio nella musica pop e rock dagli anni Cinquanta ai giorni nostri.

Il 2 agosto ore 21 Piazza Ciro Scarponi a Torgiano sarà il luogo in cui suonerà il M° Carlos Piñana, accompagnato dai Maestri Miguel Ángel Orengo e Paolo Monaldi. Il chitarrista spagnolo di flamenco è tra i più conosciuti a livello internazionale e trascinerà il pubblico all’interno di questa affascinante arte che fonde musica e danza.

Il quinto e ultimo appuntamento del Festival ospitato dal Comune di Torgiano, si terrà il 2 settembre alle ore 21 presso il Castello di Brufa. Si tratta della serata Torgiano Rap Play, un contest che vedrà sfidarsi 12 giovani talenti rap umbri. I voti della giuria di qualità, formata dal M° Maurizio Mastrini, dal compositore e produttore Diego Radicati e dal compositore e pianista Roberto Pagani, sommati alle preferenze social, decreteranno il vincitore dell’evento. In palio la produzione di un brano presso gli Urban Studios, a cura del M° Radicati.

Inoltre, si segnalano tra gli appuntamenti di spicco di questa edizione al di fuori del Comune di Torgiano: il 26 luglio 2022 nel Sagrato del Duomo di Orvieto, il concerto del grande violinista Uto Ughi, che regalerà al pubblico i suoi virtuosismi attraverso una performance scenografica e suggestiva, impreziosita dalla meravigliosa facciata del Duomo che farà da sfondo.

Una delle più note cantautrici italiane sarà ospite del Festival il 3 agosto 2022. Infatti, la grande Nada si esibirà insieme al Maurizio Di Fulvio Trio, formato dal chitarrista Maurizio Di Fulvio, dal contrabbassista Ivano Sabatini e dal batterista Davide Marcone. Il concerto si terrà presso la Rocca

del Leone a Castiglione del Lago e permetterà al pubblico di ascoltare i più grandi successi di Nada

valorizzati dall’esperienza e dal talento del Maurizio Di Fulvio Trio e riproposti in chiave jazz.

Il Bosco Margaritelli a Piegaro sarà invece la location del Concerto nel Bosco, che avrà luogo il 7 agosto 2022. Il verde, la pace del luogo e i dolci suoni della natura valorizzeranno il concerto Contemporary tango del grande bandoneista Fabio Furia e del pianista Marco Schirru. I due artisti omaggeranno inoltre il famoso musicista e compositore argentino Astor Piazzolla.

Il 18 agosto 2022 l’offerta culturale si amplierà ulteriormente grazie ad un altro famoso cantautore: Francesco Baccini. Nella suggestiva Rocca Medievale di Passignano sul Trasimeno, Baccini permetterà al pubblico di fare un viaggio tra i suoi successi più celebri. Attraverso la sua voce e le note del pianoforte emozionerà e coinvolgerà gli ascoltatori in modo intimo e suggestivo.

Il Teatro di Paglia a Poggiovalle, un vero e proprio teatro costruito con le rotoballe, sarà la location del concerto del 20 agosto 2022. Questo spazio verrà creato appositamente per ospitare l’esibizione del M° Maurizio Mastrini, accompagnato dall’Orchestra Suonosfera. Anche in questo caso il Maestro farà sì che la melodia del pianoforte e il suono dell’Orchestra possano fondersi con i rumori della natura e il pubblico non siederà su eleganti poltrone, ma su banchi di paglia, proprio per ribadire lo stretto legame tra musica e green.

Il 21 agosto 2022 a Todi, presso il meraviglioso Tempio di Santa Maria della Consolazione, si esibirà il grande violinista Salvatore Accardo accompagnato dalla viola del M° Francesco Fiore e dal violino del M° Laura Gorna. Si tratterà di un concerto di spicco all’interno della programmazione culturale umbra, durante il quale gli artisti spazieranno da Mozart a Dvořák, passando per le note di Prokofiev. Marco Masini sarà il protagonista dell’appuntamento del 22 agosto 2022 a Scheggino. Il cantautore offrirà un recital piano e voce e coinvolgerà il pubblico riproponendo i suoi maggiori successi, però lo farà in chiave molto intima, accompagnato non da una band, ma semplicemente dalla melodia del pianoforte. Uno spettacolo unico per riscoprire la discografia di Masini sotto una veste più essenziale, perfettamente in linea con i valori del Festival.

È alle porte quindi un’estate ricca di appuntamenti, di grandi artisti e di esibizioni uniche, rese ancora più speciali dalle location più suggestive e particolari che l’Umbria offre.