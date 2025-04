BusItalia potenzia Umbria Airlink: nuovi orari, collegamenti e last flight

• Fino a 32 collegamenti giornalieri e 216 settimanali

• biglietti a 5 euro e vendita combinata con i servizi Trenitalia

• collegamento per l’ultimo volo programmato dall’Aeroporto entro le 22

• oltre 33mila viaggiatori nel 2024

Perugia, 10 aprile 2025

Dopo il successo dello scorso anno con oltre 33mila viaggiatori, Busitalia (Gruppo FS Italiane) potenzia il servizio Umbria Airlink, il collegamento integrato che unisce le città di Perugia e Assisi all’Aeroporto Internazionale dell’Umbria “San Francesco d’Assisi”, con una nuova programmazione oraria che rende gli spostamenti da e verso l’aeroporto ancora più frequenti e accessibili.

Il servizio, già attivo, garantisce fino a 32 corse giornaliere A/R e 216 settimanali dalle 6 alle 22, senza più differenziazioni in base ai giorni della settimana. Nella precedente programmazione erano previste fino a 12 corse giornaliere e 106 settimanali. Il nuovo orario dell’Umbria Airlink consente ai passeggeri di organizzare facilmente i propri spostamenti, con servizi sincronizzati agli arrivi e alle partenze dei voli. Inoltre, è garantito fino alle ore 22 il collegamento per l’ultimo volo giornaliero programmato, offrendo massima praticità a chi viaggia.

Umbria Airlink, realizzato in collaborazione con Trenitalia, garantisce un collegamento rapido e diretto grazie a un percorso ottimizzato con poche fermate strategiche. I nuovi orari sono stati pianificati per integrarsi perfettamente con il programma dei voli e per facilitare l’interscambio bus-treno. Questo sistema consente di ridurre i tempi di percorrenza e di offrire una soluzione di trasporto comoda ed efficiente con l’aeroporto umbro raggiungibile in 22 minuti dalla stazione ferroviaria di Perugia Fontivegge e in 17 dalla stazione di Assisi.

TARIFFE E MODALITÀ DI ACQUISTO – Il biglietto per il servizio Umbria Airlink si mantiene alla tariffa di 5 euro ed include il trasporto di un bagaglio a mano con dimensioni massime di 55x40x20 cm. I titoli di viaggio sono disponibili su tutti i canali di acquisto Trenitalia, in modalità combinata treno+Link; sull’app SALGO; presso le biglietterie Busitalia di Perugia (Stazione FS Fontivegge e Bus Terminal Piazza Partigiani); presso i punti vendita abilitati ad Assisi. È inoltre possibile acquistare i biglietti direttamente a bordo senza maggiorazione di prezzo, pagando con carte di pagamento elettronico.

Il nuovo orario, la facilità di acquisto e la copertura garantita fino all’ultimo volo programmato (entro le 22), fanno di Umbria Airlink una soluzione ideale per chi desidera scoprire il territorio umbro in maniera comoda e sostenibile. Gli autobus, riconoscibili dalla livrea rossa Airlink, sono pensati per chi viaggia in aereo e, oltre agli elevati standard prestazionali e al comfort, sono dotati di ampi spazi per i bagagli e di monitor con lo stato dei voli in tempo reale.