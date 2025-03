BusItalia Umbria: potenziati i collegamenti per le isole del Lago Trasimeno

Fino a 57 collegamenti giornalieri per Isola Maggiore e Isola Polvese

Perugia, 29 marzo 2025

A partire dal 30 marzo 2025, il servizio di navigazione sul Lago Trasimeno, garantito da Busitalia Umbria (Gruppo FS Italiane), sarà potenziato per Isola Maggiore e Isola Polvese (fino a 57 collegamenti giornalieri). Una programmazione ampliata per rendere ancora più agevoli e frequenti i collegamenti tra la terraferma e le isole.

Grazie all’ampliamento dei servizi, sia i turisti in visita sia i residenti potranno usufruire di collegamenti più efficienti e flessibili, in linea con le esigenze di chi sceglie il lago per il tempo libero o per lavoro.

Il potenziamento delle corse riguarda in particolare le tratte per Isola Maggiore e Isola Polvese, con un’offerta che garantisce maggiore copertura durante la giornata:

Passignano – Tuoro Navaccia – Isola Maggiore, fino a 10 corse giornaliere

Passignano – Isola Maggiore, fino a 12 corse giornaliere nei giorni festivi

Tuoro – Isola Maggiore, fino a 17 corse giornaliere nei giorni festivi

Castiglione del Lago – Isola Maggiore, fino a 8 corse giornaliere al sabato e nei giorni festivi

San Feliciano – Isola Polvese, fino a 10 corse giornaliere

Con questo intervento, Busitalia conferma il proprio impegno per la mobilità sostenibile e integrata, garantendo un servizio di trasporto pubblico sempre più vicino alle esigenze di cittadini e turisti che valorizzi il territorio umbro.

Maggiori informazioni su www.fsbusitalia.it