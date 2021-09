Buona la seconda per il ‘Quartiere fa Sport’

L’evento organizzato dai Portieri di Quartiere in collaborazione con il CSI di Perugia ha animato nel pomeriggio di sabato 25 settembre il parco della Pescaia, piazza del Bacio e l’area verde di via Diaz

Bilancio positivo per la seconda edizione de ‘Il Quartiere fa Sport’, evento promosso dai Portieri di Quartiere (nell’ambito dell’intervento Regeneration Center co-gestito dal Comune di Perugia, Ufficio informagiovani e politiche giovanili e dal Consorzio Auriga) in collaborazione con il CSI di Perugia.

Sabato 25 settembre, il parco della Pescaia, piazza del Bacio e l’area verde di via Diaz si sono trasformati in dei veri e propri centri di attrazione per misurarsi in alcune discipline e aggregare i residenti dei diversi quartieri.

“E’ un evento che abbiamo pensato nuovamente – dichiara Moreno Giappesi, Portiere di Quartiere senior – per creare uno svago tra la gente e far divertire i più piccoli. C’è stata una buona risposta e questo ci dà soddisfazione perché vuol dire che il nostro lavoro è apprezzato, anche in considerazione di altre attività e laboratori svolti sul territorio nel corso dell’anno. Un grazie al CSI di Perugia, che non fa mai mancare il suo apporto e l’impegno dei suoi componenti”.

Il pomeriggio all’insegna dello sport e del divertimento è iniziato al parco della Pescaia con un’interessante attività di Orienteering, con diversi partecipanti stimolati nel trovare la strada giusta facendo uso di bussola e cartine. Poi a piazza del Bacio ha preso il via la gincana in bici per i più piccoli e il biliardino umano, che ha visto coinvolti anche gli adulti. Nel frattempo nell’area verde di via Armando Diaz si è tenuto un avvincente torneo di basket (3 vs 3), seguito in diretta dalla web radio ‘Nuvole e Passeggeri’, che ha animato le fasi del torneo e soprattutto la premiazione. Alcuni giovani si sono misurati, nel vicino campo da calcetto, nel ‘bubble football’.