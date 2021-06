Borsa immobiliare dell’Umbria evidenzia un’aumento delle richieste di case nella zona di Spoleto

“In questo momento a Spoleto e il suo comprensorio il mercato immobiliare è caratterizzato da un costante aumento della domanda sia di acquisto che di affitto di immobili abitativi e da un timido risveglio della domanda del commerciale e dell’artigianale”.

E’ quanto emerge da un focus sullo stato del mercato immobiliare della zona, di Paolo Cariani, agente immobiliare a Spoleto, accreditato presso la Borsa immobiliare della Camera di commercio dell’Umbria.

Cariani sottolinea – secondo quanto riferisce una nota dell’ente camerale – come si stia riscontrando una notevole spinta delle compravendite di abitazioni data dalla concomitanza di fattori positivi in particolare in riferimento agli immobili da risistemare o da ristrutturare, sia nel centro storico che in periferia, con gli acquirenti che per il 90% sono locali.

Sul mercato immobiliare di Spoleto i prezzi rimangono in generale abbastanza stabili. “Da qualche mese, inoltre – sottolinea – stiamo assistendo ad un ritorno di acquirenti dall’estero (principalmente americani), per ora soprattutto orientati sul centro storico”.

Dopo anni di stallo, si torna a vendere il nuovo in costruzione, soprattutto i cantieri che, sfruttando il sisma bonus, presentano dei prezzi molto appetibili, applicando lo sconto in fattura.

Sempre legata all’esigenza di molti clienti che ristrutturano la propria abitazione e ad un graduale ritorno di turisti (italiani e stranieri), è la forte domanda di appartamenti in affitto, sia in centro storico che in periferia.

Anche la richiesta di immobili per investimento, già locati o da affittare, è in costante aumento, probabilmente grazie alla forte competitività con le classiche forme alternative.

Una menzione particolare per i casali tipici in campagna che sono sempre più rari e che quindi, a fronte dell’aumento della domanda, sia in acquisto che in affitto, faranno registrare un lieve aumento dei prezzi (le richieste maggiori provengono dal Lazio e da acquirenti locali).