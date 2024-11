Birra Flea al Vinitaly USA: unico birrificio artigianale italiano del Centro-Nord Italia presente

Alla prima edizione di Chicago lo stand del birrificio visitato dal ministro Lollobrigida

Birra Flea, eccellenza artigianale del panorama brassicolo italiano, ha portato i suoi prodotti a Chicago per la prima edizione del Vinitaly USA che si è tenuta a fine ottobre. L’evento ha visto la partecipazione di produttori di vino di alto livello e, in questo contesto internazionale così prestigioso, Birra Flea si è distinto come unico birrificio artigianale proveniente dal Centro-Nord Italia presente. Un’occasione quindi per valorizzare il proprio territorio e la qualità della birra artigianale umbra.

Durante la manifestazione, lo stand di Birra Flea ha avuto l’onore di essere visitato dal ministro Francesco Lollobrigida, sostenitore della qualità artigianale italiana. La presenza del ministro ha ulteriormente rafforzato il valore dell’iniziativa e il riconoscimento istituzionale di Birra Flea come esempio di eccellenza e innovazione.

Matteo Minelli, amministratore delegato di Birra Flea, ha espresso grande soddisfazione per l’esperienza e il percorso intrapreso dal brand: “Partecipare al Vinitaly USA come unico birrificio artigianale del Centro-Nord Italia è per noi motivo di grande orgoglio. Vedere il nostro marchio crescere e affermarsi ogni giorno a livello internazionale testimonia il valore di ciò che facciamo. Birra Flea continua a raggiungere traguardi significativi, e siamo entusiasti di poter rappresentare l’eccellenza italiana anche oltre oceano.”

La partecipazione del birrificio Birra Flea al Vinitaly USA consolida la sua posizione come ambasciatore della birra artigianale italiana nel mondo, dimostrando il crescente apprezzamento internazionale per i suoi prodotti di alta qualità, nati dalla passione e dalla dedizione del suo team e dalla ricchezza del territorio umbro.