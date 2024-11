“Non troviamo carrozzieri”: a Perugia il primo corso di formazione per ragazzi

L’iniziativa di Bellini Systems con CSN Collision e Orienta. Il plauso della concessionaria Centralcar. Ha già preso il via nella sede di Ponte San Giovanni e prevede attività teoriche e pratiche

Di fronte alla pressante e continua richiesta di tecnici specializzati di carrozzeria, che giunge ormai da tempo dalle imprese umbre del settore – esigenza a cui il mercato del lavoro non sta in questo momento storico dando risposte soddisfacenti – l’azienda Bellini Systems di Perugia, specializzata appunto in servizi di carrozzeria, ha pensato bene di organizzare un primo corso di formazione rivolto ai ragazzi di almeno 18 anni di età, per dare loro le basi per divenire lavoratori specializzati e qualificati. Si tratta di un percorso formativo di 180 ore, organizzato in collaborazione con CSN Collision Italia ed erogato dall’agenzia per il lavoro Orienta. A questo primo esperimento, che ha già preso il via nelle strutture della Bellini Systems a Ponte San Giovanni, hanno risposto una quindicina di giovani i quali alternano lezioni teoriche ad attività pratiche in laboratori di carrozzeria, coadiuvati da tecnici specializzati e utilizzando attrezzature di ultima generazione. D’altronde la Bellini Systems è una realtà imprenditoriale storica, all’avanguardia e tra le più importanti in Italia in questo settore: esporta, infatti, i propri macchinari non solo in tutta Europa, ma anche in Nord America e Asia. L’iniziativa ha ricevuto il plauso e il sostegno di tante imprese di carrozzeria tra le quali la Excellence del Centralcar Automotive Complex di Sant’Andrea delle Fratte, il cui presidente Ettore Pedini è intervenuto all’inaugurazione del corso: