Birba chi legge: la Festa delle storie si avvia verso la conclusione

Domani ad Assisi giornata ricca di eventi per bambini e ragazzi e la premiazione del concorso nazionale ‘Una biblioteca in ogni scuola’

Ultima giornata di eventi domani 29 agosto per Birba chi legge, Festa delle storie per bambini e ragazzi, la tre giorni di spettacoli di narrazione, letture musicate, laboratori fiabasofici e di movimento, passeggiate letterarie e presentazioni di libri dedicata a grandi e piccini che sta contaminando i suggestivi luoghi della città di Assisi.

Domani (29 agosto) si inizia alle ore 09.30 con Le passeggiate della formica Selma, passeggiata con narrazione a cura di Giannermete Romani. Il format proposto da Giannermete Romani è sempre un’occasione per camminare lentamente attraverso la natura, per osservare le forme e i colori degli alberi, dei fiori, del cielo e della terra. Ci si fermerà ogni tanto per raccontarsi una storia, per ascoltare le voci, per guardarsi negli occhi, per riscoprire, all’ombra degli alberi, maestosi maestri, la bellezza di stare insieme sulla Terra, che tutti sa accogliere.

Alle ore 10.30 al vicolo Sala delle Volte laboratorio di narrazione ludica con cartAE | cartografia estetica a cura di Giancarlo Chirico con la partecipazione di Monica Morini e Alessandra Comparozzi dal titolo Chi gioca a inventare storie? cartAE | cartografia estetica è più di un mazzo di carte illustrato: 40 artisti diversi hanno messo in gioco una loro immagine per aiutarci a tracciare nuove rotte narrative su una mappa che cambia continuamente linee e confini. Questo piccolo museo tascabile è la nostra provocazione per ritornare a giocare con le storie e le immagini: ci puoi giocare per raccontare te stesso, evocare ricordi, immaginare il futuro, oppure per cambiare punto di vista sulle cose e sul mondo.

Sempre alle ore 10.30 alla Volta Pinta prenderà il via Ti porto una storia – La barchetta, letture per uno o più passanti alla volta a cura di Elisabetta Trupia. ‘Ti porto una storia’ è un’installazione a forma di barchetta, un luogo intimo che accoglie chi racconta e chi ascolta per il tempo di una storia. Un viaggio da fare insieme dove non ci sono confini, le storie transitano e i porti sono sempre aperti. Le storie all’insegna dell’inclusione e della multiculturalità, per promuovere la prevenzione di ogni tipo di discriminazione per la valorizzazione delle differenze, delle identità e delle pluralità culturali.

Alle ore 11.30 alla sala delle Volte sarà la volta di Il miracolo della mula, spettacolo di burattini in baracca vincitore dell’EOLO AWARD 2013, di e con Marco Lucci. Nel bel mezzo di una tempesta, il vescovo Simplicio attraversa il bosco a cavallo della sua mula Santuzza e si rifugia sotto a un grande albero di mele famoso per non aver mai dato un frutto. Tornato il sole, i due ripartono e fra le chiome, come per miracolo, compaiono le mele. Il giovane Poldino non crede ai suoi occhi: ora potrà cucinare la torta di mele e sposare la sua Orsola! Ma la Morte ci mette lo zampino e gli ruba la torta…

Alle ore 12.30 grande attesa alla sala degli Emblemi per la premiazione del vincitore del concorso ‘Una biblioteca in ogni scuola’ che quest’anno andrà al progetto ‘Biblioteca Tararì’ presentato dall’Associazione di quartiere APS CAP0612 e Associazione Settepiani in collaborazione con il comitato dei genitori e gli insegnanti dell’Istituto Comprensivo 4 di Perugia è quello che ha messo d’accordo la giuria risultando il vincitore della quarta edizione del Concorso nazionale. Al vincitore sarà consegnato il premio di 1.000 € in libri per l’infanzia di qualità.

Alle ore 16.30 piazza della Chiesa Nuova ospiterà Le nuvole sono pesantissime, 41 curiosità scientifiche illustrate per solleticare l’immaginazione, presentazione del libro e Scienza Quiz a cura di Pièdimosca edizioni e l’autrice Valentina Bolognini. Immagina, gioca e scopri con ‘Le nuvole sono pesantissime’, un libro pensato per tutti, dal momento del primo Perché? in poi. C’è solo un requisito per leggerlo: la curiosità.

Infine, alle ore 17.30 piazza del Comune sarà scenario per Birba chi legge, percorso di letture e narrazioni tra i vicoli e le piazze di Assisi con Monica Morini e Bernardino Bonzani, Heleana Luzi, Michele Volpi. Grandi e piccini si ritroveranno in Piazza del Comune e verranno divisi in tre gruppi, ciascuno di max 25 partecipanti. Ogni gruppo sarà guidato in un percorso di tre tappe per ascoltare le storie raccontate da ogni artista con stili e tecniche differenti.

Anche domani alla sala ‘Le Logge’ dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00 sarà allestito il Bookshop della Festa, ampia selezione di libri per bambini e ragazzi a cura della Libreria Grande con presentazioni di libri a cura della scrittrice Annamaria Gozzi.

In caso di maltempo, per gli appuntamenti in programma in luoghi a cielo aperto sono previste location alternative che saranno eventualmente annunciate in tempo reale sui social BiRBA.

La grande Festa per grandi e piccini si realizza in collaborazione con il Comune di Assisi, il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia e il patrocinio dell’Assemblea legislativa della Regione Umbria.