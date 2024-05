Torna con il cuore, la maratona di solidarietà dei frati di Assisi

Giovedì 6 giugno alle 21.30 su Rai1, Carlo Conti conduce dal sagrato della chiesa superiore della Basilica di San Francesco

Torna “Con il Cuore, nel nome di Francesco”, la maratona di solidarietà dei frati del Sacro Convento di San Francesco in Assisi per le persone in difficoltà in Italia e nel mondo. Il concerto benefico, condotto da Carlo Conti, sarà trasmesso in diretta dal sagrato della chiesa superiore della Basilica di San Francesco giovedì 6 giugno in prima serata su Rai1, Rai Radio1 e in streaming su RaiPlay. Quest’anno verranno sostenuti 22 progetti in 11 paesi, tra cui le mense francescane in Italia e le popolazioni colpite da guerre e carestie. Per partecipare alla maratona solidale basterà inviare un sms o chiamare da telefono fisso al 45515 dal 1° al 30 giugno 2024.

Anche questa edizione, coordinata da padre Enzo Fortunato, OFMConv, vedrà la partecipazione di persone impegnate in prima linea nell’accoglienza e nella cura delle persone in difficoltà.

Sostieni Con il Cuore, nel nome di Francesco di Assisi: dal 1° al 30 giugno dona 2 euro al 45515 con un sms da cellulare WINDTRE, TIM, Vodafone, iliad, PosteMobile, Coop Voce, Tiscali. Oppure 5 o 10 euro per le chiamate da rete fissa TIM, Vodafone, WINDTRE, Fastweb, Tiscali e Geny Communications e 5 euro per le chiamate da rete fissa TWT, Convergenze, PosteMobile.

Per maggiori informazioni e per sostenere i progetti visita il sito www.conilcuore.info.