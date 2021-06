Ben Harper annulla il tour europeo, non farà tappa ad Umbria Jazz

Ben Harper ha annullato il suo tour europeo da solista nell’estate 2021, inclusa la tappa a Perugia del 16 luglio per Umbria jazz. Lo ha annunciato il festival perugino.

“A causa degli attuali problemi riguardanti salute e sicurezza dovuti alla pandemia in corso – ha spiegato Ben Harper in una dichiarazione diffusa da Umbria Jazz -, abbiamo preso la decisione impegnativa ma necessaria di annullare il nostro tour europeo previsto per quest’estate 2021.Torneremo in tour alla prima e più sicura opportunità. Ai nostri fan in Europa vanno il nostro amore e la nostra riconoscenza”.