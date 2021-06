Istess: Arnaldo Casali è il nuovo direttore. Stefania Parisi lascia la guida dopo 22 anni

Cambio al vertice dell’Istess, l’Istituto culturale della Diocesi di Terni. Al termine di una partecipatissima assemblea che si è svolta il 17 giugno al Museo Diocesano ed è stata introdotta dal vescovo Giuseppe Piemontese, Stefania Parisi ha lasciato dopo 22 anni la guida dell’Istituto di Studi Teologici e Storico-Sociali. Al suo posto è stato eletto Arnaldo Casali, fino ad oggi direttore artistico del Terni Film Festival.

“Mettere al centro l’uomo, in tutte le sue dimensioni, promuovendo un umanesimo integrale” è stato l’invito di padre Piemontese, che dell’Istess è presidente. Il vescovo ha avuto parole di apprezzamento in particolare per il Seminario filosofico e il Terni Film Festival, le due iniziative fondate da Stefania Parisi, invitando al tempo stesso alla continuità e al rinnovamento.

“L’Istess non è chiamato a fare catechesi, ma a proporre all’uomo quella visione di verità, giustizia e amore che proviene dal Vangelo” ha detto padre Piemontese. “E’ necessario promuovere il dialogo tra scienza, fede e cultura, andando alla ricerca dei segni della verità, dovunque essi siano”. “Chiunque mi sta davanti custodisce dei segni di verità – ha aggiunto il Vescovo – a prescindere dal popolo a cui appartiene e dalla cultura da cui proviene. Dobbiamo raccogliere questi segni per arricchirci e aprirci al dialogo”.

L’Istituto di Studi Teologici e Storico Sociali è stato fondato nel 1975 dal vescovo Santo Quadri, come scuola diocesana di teologia. Nel 1982 è stato radicalmente riformato dal vescovo Franco Gualdrini, che ne ha fatto un centro culturale affidato a laici e aperto anche alla filosofia, alla storia, alla letteratura e all’arte. Nel 2001 una nuova riforma è stata promossa dal vescovo Vincenzo Paglia, con la trasformazione in associazione culturale con personalità giuridica, e una direzione eletta democraticamente dai soci.

Stefania Parisi è nata a Terni nel 1946. Insegnante di filosofia, si è impegnata nel volontariato cattolico sin da adolescente come dirigente dell’Azione Cattolica (di cui è stata presidente diocesana della sezione giovani dal 1966 al 1977) e del Centro Italiano Femminile (presidente provinciale dal 1977 al 1987). Per molti anni consigliere comunale, è stata assessore alla scuola e all’ambiente del Comune di Terni dal 1994 al 1998.

Nominata direttore dell’Istess nel 1999, ha promosso – tra l’altro – il Giovedì del Libro, la pubblicazione della Storia di Terni di Pompeo De Angelis e di numerosi altri volumi di storia, filosofia e arte, il Campus Universitario, attività dedicate all’ecumenismo e al dialogo interreligioso, e le riviste Passaggi e Adesso. Innumerevoli le conferenze e i convegni organizzati in vent’anni, le mostre di arte e fotografia ospitate dal Cenacolo San Marco, i giovani coinvolti con stage universitari, progetti di alternanza scuola lavoro e attività di volontariato. Ha fondato il Seminario filosofico, il progetto Popoli e Religioni e – nel 2005 – il Terni Film Festival, cresciuto negli anni fino a diventare una manifestazione di rilievo internazionale, che ha ricevuto per cinque volte la Medaglia del Presidente della Repubblica.

Sotto la direzione di Stefania Parisi l’Istess, da organismo diocesano è diventato un punto di riferimento culturale per l’intera città di Terni e – con il festival – per il mondo del cinema.

Arnaldo Casali è coetaneo dell’Istess, essendo nato a Terni anche lui nel 1975. Laureato in Storia Medievale, è giornalista professionista e ha lavorato per quindici anni al Giornale dell’Umbria e nell’ufficio stampa della Diocesi. E’ responsabile per la comunicazione del Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II e collabora con il Festival del Medioevo di Gubbio e con le riviste BenEssere e TPI. Ha scritto l’opera teatrale Il giullare di Assisi e i libri Tra cielo e terra. Cinema, artisti e religione (Pendragon 2011), Maria Eletta. Una monaca ternana sulle strade d’Europa (2018), Zombi. Strane storie di santi (Graphe.it, 2019), C’era una volta il Medioevo (Efg, 2020) e Accadde a Natale (Graphe.it, 2020). Si è occupato in particolare di francescanesimo e della figura di San Valentino, vescovo di Terni e protettore degli innamorati, al quale ha dedicato i libri Valentino. Il segreto del Santo innamorato (Dalia, 2014) e Sulle tracce di Valentino (Bct 2019); è direttore della rivista multimediale “Adesso” e ha pubblicato, tra l’altro su Medioevo, Wonderlust, Worldpass, Avvenire e L’Osservatore Romano.

Ha collaborato con il Terni Film Festival sin dalla prima edizione e ne è stato direttore artistico dal 2014 al 2021. Membro della giuria ecumenica del Festival di Varsavia nel 2019, è stato insignito – unico straniero – del premio “Ambasciatore di Libertà” della città di Breslavia. E’ il quinto direttore dell’Istess.