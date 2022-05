Baschi, il comune sostituisce oltre mille punti luce con sistemi a led

Risparmio energetico del 59 per cento

Produrrà un risparmio di circa 210mila kilowatt/ora, pari al 59 per cento, l’operazione avviata dal Comune di Baschi per riqualificare 1022 punti luce con tecnologia a led. L’annuncio è del sindaco che sottolinea come oltre al consumo energetico si ridurrà anche la Co2 emessa per oltre 80 tonnellate all’anno che non saranno più emesse in atmosfera.

Il sindaco sottolinea come l’operazione, condotta insieme ad una società privata, comporterà un completo restyling totalmente verde e sostenibile e che coinvolgerà l’intero territorio comunale. Oltre ai punti luce saranno sostituiti anche 50 pali di sostegno, adeguati 12 quadri elettrici e installati 34 sistemi di telecontrollo e monitoraggio dell’illuminazione.