Contributi di fondazione Perugia per amministrazioni comunali, scuole e associazioni per la salvaguardia della biodiversità

C’è tempo per presentare domanda fino al 4 marzo

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Filiera Futura per promuovere la biodiversità, sensibilizzare alla sostenibilità ambientale e favorire pratiche inclusive ed educative

Da oggi al via il bando +Api “Oasi fiorite per la biodiversità” promosso da Fondazione Perugia e Filiera Futura per stimolare la creazione di oasi fiorite per la biodiversità, spazi verdi ricchi di essenze mellifere, habitat ideale per le api e gli altri insetti impollinatori.

Destinatari dell’iniziativa sono amministrazioni comunali, istituti scolastici ed enti privati senza scopo di lucro, aventi sede legale nei territori di riferimento di Fondazione Perugia, che hanno tempo per presentare domanda di contributo fino al prossimo 4 marzo, esclusivamente attraverso la piattaforma ROL, dal sito www.fondazioneperugia.it.

Il bando -la cui dotazione complessiva è di 30mila euro- sostiene la realizzazione di oasi fiorite annuali o perenni, con contributi variabili a seconda della tipologia e delle dimensioni dell’oasi stessa.

Con il bando +Api Fondazione Perugia e Filiera Futura, associazione che coordina progetti condivisi di innovazione e sviluppo del settore agroalimentare italiano, intendono promuovere la biodiversità e lo sviluppo green, coinvolgendo attivamente le amministrazioni locali e il tessuto sociale e produttivo, ma anche sensibilizzare l’opinione pubblica a una maggiore attenzione all’ambiente. Inoltre, tra gli obiettivi del bando c’è quello di contribuire a valorizzare e creare consapevolezza sul ruolo di apicoltori e agricoltori nella gestione dei servizi ecosistemici per le comunità. Infine, si intende favorire la creazione di spazi di inclusione e promozione di pratiche di agricoltura sociale nelle oasi, offrendo opportunità educative a bambini, giovani e/o persone con disabilità e fragilità, coinvolgendo attivamente tutta la comunità.

Le informazioni dettagliate sulle caratteristiche del bando e dei progetti finanziabili, sulle modalità di presentazione delle domande e sui criteri di valutazione possono essere richieste inviando una mail a: ambiente@fondazioneperugia.it.

L’11 febbraio alle ore 11:00 è previsto un webinar formativo e di presentazione del bando, durante il quale saranno illustrate le caratteristiche, gli aspetti tecnici e presentate alcune testimonianze delle precedenti edizioni.

Per partecipare è necessario iscriversi su Eventbrite al seguente link:

www.eventbrite.it/e/biglietti-presentazione-della-nuova-edizione-del-progetto-api-1190545386299

Il link per partecipare al webinar è:

https://fondazionecrc.webex.com/fondazionecrc/j.php?MTID=mb0fc9cb1757ef9d78a162cdb15557fcd