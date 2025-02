A Città di Castello inaugurata una installazione dedicata a Maria Montessori

Nella splendida cornice del parco di Villa Montesca a Città di castello ieri è stata inaugurata un’istallazione a ricordo di Maria Montessori “gemella” di quella a suo tempo collocata nella piazzetta dedicata alla celeberrima educatrice situata ai piedi delle scale del Carmine, nelle adiacenze della scuola Santa Croce a Perugia.

Presenti all’evento le principali istituzioni dell’Umbria, rappresentate dalla presidente dell’Assemblea legislativa Sarah Bistocchi, dagli Aassessori al Turismo di Città Castello e Perugia, Letizia Guerri e Fabrizio Croce, e da autorevoli membri del distretto montessoriano, della fondazione proprietaria della villa e di altri enti.

“Le autorità presenti – spiega l’assessore Croce – hanno in qualche modo suggellato la nascita ideale di un vero e proprio percorso tematico di grande valenza storica-culturale-turistica attorno ai luoghi dove questa immensa personalità, pioniera della pedagogia, ha sviluppato i suoi progetti più rappresentativi: alla Montesca, sotto una rara specie di salice giapponese, scrisse il suo leggendario “metodo”, a Perugia presso la scuola Santa Croce, oggi sede del “distretto” che porta il suo nome, realizzò l’aula di osservazione dei giovanissimi allievi unica al mondo e meta di autentici pellegrinaggi, ad Assisi e Montefalco lasciò altre significative tracce del suo progetto educativo. Anche su questo tipo di “cammino” l’Umbria può individuare una leva piccola, ma non meno importante, in grado di trascinare forme di turismo “esperienziale” da tutto il mondo e Perugia deve svolgere in questo senso, quale capoluogo e sede del distretto, un ruolo di primo piano”.