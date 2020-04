Balanzano ‘pensa’ per la Croce Bianca: 1000 mascherine dal Dr. Manta. La pro loco si è fatta tramite della donazione, su iniziativa dell’odontoiatra di Ponte San Giovanni

Un bel gesto di solidarietà tra associazioni in piena emergenza sanitaria. La pro loco di Balanzano, da sempre vicina al proprio paese e al territorio di Ponte San Giovanni ha deciso di destinare alla Croce Bianca una donazione ricevuta; quella del Dr. Mauro Manta, noto e stimato odontoiatra di Ponte San Giovanni, che ha messo a disposizione della stessa pro loco una fornitura di circa mille mascherine. Il Presidente Onorario della pro loco, Fausto Barcaccia, in accordo con il direttivo, ha pensato bene di trasferire i sistemi di protezione a chi, ogni giorno, lavora per garantire assistenza sanitaria ai malati del territorio.

“La nostra associazione – precisa lo stesso Barcaccia – conferma il suo grande spirito solidale. Ringrazio personalmente e a nome di tutto il paese il Dr. Manta per aver pensato a noi, in un momento così difficile. Avremmo potuto distribuire le mascherine tra i nostri concittadini, ma ci siamo resi conto che sarebbero state molto più utili a chi è in prima linea per assistere i malati e supportarli nelle loro quotidiane esigenze”.

La consegna è avvenuta nel primo pomeriggio di venerdì 24 aprile presso lo studio del Dr. Manta in via Manzoni a Ponte San Giovanni, alla presenza del Presidente della Croce Bianca, Claudio Consalvi.