“Aziende, negozi, alberghi, uffici, ristoranti devono essere sanificati da aziende specializzate”. Se n’è parlato durante il webinar gratuito, rivolto ad imprenditori e lavoratori, dell’agenzia di intermediazione e società di consulenza Somministrazione lavoro srl

Cosa si intende per sanificazione e con che periodicità va effettuata e da chi? Cosa si rischia se non è stata rilasciata la certificazione idonea? Per i negozi di abbigliamento cosa cambierà? Si potranno provare i capi? In che modo cambierà il lavoro? Sono state queste le domande poste da imprenditori e titolari di attività commerciali, alberghiere, ristorazione e catering, durante il webinar gratuito, dal tema “#Restartimpresa – Come affrontare la ripartenza”, promosso dall’agenzia di intermediazione e società di consulenza Somministrazione lavoro srl di Perugia, che si è tenuto giovedì 30 aprile, e che ha visto la partecipazione di 80 aziende. A moderare l’incontro Giulia Rosi, socio amministratore e direttore generale dell’agenzia che ha ricordato il progetto “Best side – Il lato migliore”:

“Con il quale vogliamo dare il nostro supporto a lavoratori ed aziende che dovranno essere in grado di affrontare le nuove sfide dovute all’emergenza sanitaria”.

Il tema della sanificazione è stato affrontato da Gianluca Spallotta, membro del Consiglio generale di Retimpresa Confindustria Italia e presidente di Horeca Group e di Quark srl, che ha spiegato:

“Tutte le attività di ogni categoria, compresi gli uffici, devono effettuare servizi di sanificazione, che comprende la pulizia che può essere gestita dal proprietario della struttura o dal titolare dell’azienda, e la disinfezione, che nell’insieme formano il protocollo da seguire in base alle indicazioni fornite dal Ministero della salute. La sanificazione va effettuata con attrezzature adeguate da aziende che hanno i requisiti per erogare questo tipo di servizio e con prodotti inattivanti, quali ipoclorito di sodio, perossido di idrogeno o etanolo con alcol almeno al 70%. Le aziende che effettuano la sanificazione devono essere riconosciute e specializzate e devono rilasciare la relativa certificazione. Solo chi presenta la documentazione adeguata può ricevere l’accredito fino al 50% delle imposte per i relativi costi”.

Spallotta ha anche ribadito:

“Ovviamente una struttura con mille afflussi al giorno richiede servizi di sanificazione più frequenti, rispetto, invece, ad un ufficio a minor rischio contagio. Sono già in corso i controlli di polizia locale e finanza per verificare se le sanificazioni vengano effettuate autonomamente o da aziende specializzate. Il rischio, se non si è a norma con la certificazione idonea, è la sospensione dell’attività”. Ancora in fase di studio il protocollo per quanto riguarda i negozi di abbigliamento, come ha ricordato Gianluca Spallotta: “Si sta valutando l’acquisto senza provare il capo o creare una sorta di cassa in cui o la sera o settimanalmente tutti i vestiti vengono in qualche modo sanificati”.

Per il settore ristorazione, dove il rischio contagio è altissimo, sono necessari pannelli divisori da sistemare sui tavoli, che devono essere trattati a fine servizio o a fine serata.

Su come stanno cambiando le nostre abitudini professionali e come la tecnologia e i social network possono essere un valore aggiunto ne ha parlato Nicola Angelini, presidente del Gruppo giovani imprenditori dell’Apmi (Associazione piccole medie e imprese) Umbria e di Angelini & Co srl.

“Cambierà l’organizzazione del lavoro – ha detto Angelini –, a partire da quello commerciale. La connessione e i suoi vari strumenti sono un enorme potenziale, tramite le piattaforme social, fra tutte LinkedIn, si possono intercettare maggiori potenziali clienti, abbattendo i costi degli spostamenti. Saranno utili le videoconference e i webinar, soprattutto quest’ultimi, insieme all’e-commerce, avranno un ruolo fondamentale, dovranno essere sempre più numerosi e costanti: informativi e formativi. Importante sarà, infine, anche la formazione, perché il linguaggio utilizzato dovrà essere adeguato alle nuove tecnologie”.

Più tecnico, infine, è stato l’intervento di Roberto Girolmoni, consulente del lavoro e presidente di Somministrazione lavoro srl, che si è soffermato sulla cassa integrazione.