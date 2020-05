Torna a riaffollarsi Corso Vannucci. Primi segnali di ripresa

Per la Fase 2 si è riaffollato corso Vannucci, il cuore di Perugia. dove le forze di polizia operano un controllo discreto senza comunque necessità di intervenire per il rischio assembramenti. Tutte le personei indosssano comunque la mascherina protettiva. Traffico anche sulle strade intorno al centro dove si sono formate persino delle code ai semafori e addirittura anche a qualche distributore di carburante. Piuttosto affollati anche i parchi, in particolare quello di Pian di Massiano, con gente a correre o a passeggio, da soli o in gruppi, mantenendo tuttavia le distanze di sicurezza. Anche qui comunque tutti con la mascherina a coprire il volto.