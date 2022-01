Avanti tutta Onlus: la tombolata diventa video per portare compagnia a pazienti, personale sanitario e chi è costretto in quarantena

Cenci: “Continuiamo come Leo ci ha insegnato”

“È stato un modo per portare la serenità e l’atmosfera familiare ai pazienti dell’ospedale di Perugia, ma anche a tutti coloro che, a causa del Covid, sono costretti a casa. Perché la missione di Avanti tutta è innanzitutto questa, come ci ha insegnato Leo e come continueremo a fare anche in questo nuovo anno”. Così Federico Cenci, dell’associazione Avanti tutta Onlus, ringraziando tutti i partecipanti e gli intervenuti alla Video tombolata svoltasi a Capodanno nella nuova sede dell’associazione, per l’estrazione dei numeri e con volontari, amici, personale sanitario e pazienti del Santa Maria della Misericordia collegati online.

A portare il proprio saluto anche il sindaco di Perugia, Andrea Romizi, l’assessore al Sociale del Comune di Perugia Edi Cicchi e Fabrizio, del duo comico dei 7 cervelli.

“Grazie a tutte le persone presenti e che, con generosità – ha detto il sindaco Romizi – hanno reso possibile questo appuntamento. Grazie e un pensiero anche alle persone che non ci sono più e che portiamo nel cuore, come Leonardo e Orietta”.

I premi sono stati offerti da Anna Sport, Zona Benessere, le Gioiellerie Cicchi, Stile Gioiello, Bartoccini e 5 d’oro.