Bevagna: screening anti-Covid di massa gratuito

Lo screening anti-Covid di massa sarà gratuito a Bevagna per tutta la popolazione scolastica (alunni, personale docente e Ata, genitori e nonni) e tutti i cittadini interessati.

I test si svolgeranno dal 5 al 9 gennaio, prima dell’inizio delle lezioni scolastiche dopo le vacanze natalizie.

Lo screening gratuito, se necessario, si protrarrà fino a metà gennaio.

“L’obiettivo – spiega il Comune – è chiaramente quello di permettere ai ragazzi delle scuole di Bevagna un rientro in classe sereno, considerato l’aumento dei casi positivi da Covid-19 a cui si sta assistendo in Umbria negli ultimi giorni. Ma, più in generale, lo screening rivolto alla popolazione permetterà un importante tracciamento del territorio”.

“L’amministrazione comunale – afferma il sindaco, Annarita Falsacappa – ha acquisito la disponibilità di medici di medicina generale, medici in quiescenza, personale infermieristico e volontari. Vogliamo ringraziarli per la disponibilità e per l’alto senso di comunità che esprimono”.