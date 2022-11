Atteso netto peggioramento delle condizioni meteo sull’Umbria

Previste piogge diffuse e temperature in calo

Sull’Umbria è atteso per la giornata di martedì 22 novembre, un netto peggioramento meteorologico con precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, localmente più intense ed insistenti sui settori meridionali ed appenninici della regione.

È quanto si apprende dalle previsioni meteo del Centro funzionale della Regione Umbria che ha diramato un’allerta gialla.

Sui Sibillini possibili nevicate oltre i 1.000-1.200 metri di quota. Sono attesi anche venti forti o molto forti, soprattutto al mattino.

I fenomeni saranno in attenuazione nel pomeriggio sui settori occidentali e, in serata anche su quelli orientali della regione, per poi andare in esaurimento nel corso della notte, arrivando così a un mercoledì senza particolari criticità.

Le temperature sono date in netto calo, in particolare nei valori serali.