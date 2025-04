Ast Terni, Cgil ribadisce: “Soluzione finale deve riguardare tutti i lavoratori”

Costituito anche il primo comitato referendario aziendale nella provincia di Terni – Riunito il coordinamento Rsu Cgil dell’azienda per discutere delle vicende anche in vista dell’incontro al Mise del 2 maggio

Martedì 29 aprile nella sala riunione del consiglio di fabbrica di Acciai Speciali Terni si è riunito il coordinamento delle Rsu Cgil dell’azienda, alla presenza del segretario generale della Cgil di Terni, Claudio Cipolla, per discutere delle evoluzioni delle vicende Ast anche alla luce del prossimo incontro al Ministero della Sviluppo economico (Mise) del 2 maggio. La Cgil, insieme alle categorie che rappresentano i lavoratori diretti degli appalti e somministrati, da sempre ribadisce che “la soluzione finale deve riguardare tutti i lavoratori”.

L’occasione è stata utile anche per costituire il primo comitato referendario aziendale nella provincia di Terni. Il Comitato, che sarà coordinato da Emiliano Moscatelli per i delegati Fiom e da Manuel Polizzi per i delegati Filcams, si occuperà di coordinare la campagna elettorale per informare i lavoratori sui cinque referendum che riguardano il lavoro e la cittadinanza ed è già operativo per supportare l’azione confederale.