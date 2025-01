Assisi: prima comunità energetica rinnovabile

Approvata bozza di statuto della CANTICO ETS

La Giunta Comunale di Assisi ha approvato in data 30 dicembre 2024 la bozza dello statuto della “Comunità Assisana per la Neutralità e la Transizione Inclusiva e Condivisa” (CANTICO ETS), segnando un importante progresso nella realizzazione di un progetto ambizioso, in fase di sviluppo da tempo, per la creazione della prima Comunità Energetica Rinnovabile (CER) del territorio. Questo significativo risultato rappresenta il punto di svolta per un’iniziativa che ha visto negli ultimi mesi un’intensa attività di pianificazione e confronto con stakeholder locali.

“Questo risultato – sottolinea l’assessore all’ambiente e all’energia Veronica Cavallucci – raggiunto nei tempi previsti entro la fine dell’anno, è una tappa cruciale di un percorso avviato da tempo e fortemente atteso da cittadini, imprese, associazioni e istituzioni. È il primo passo concreto per dare vita a un modello di produzione e consumo energetico più sostenibile, inclusivo e partecipativo. Ora siamo pronti per le prossime tappe, tra cui la manifestazione di interesse e l’approvazione definitiva in Consiglio Comunale.”

La CER CANTICO ETS si configura come un’associazione riconosciuta senza scopo di lucro, con l’obiettivo di promuovere la transizione energetica attraverso l’adozione di fonti rinnovabili e modelli partecipativi. Il progetto mira a coinvolgere cittadini, PMI, enti locali e associazioni, offrendo benefici ambientali, economici e sociali. Parte degli incentivi generati dalla CER sarà destinata alla riduzione della povertà energetica e ad altre finalità sociali.

Tra le prossime azioni operative la pubblicazione di un avviso per raccogliere manifestazioni di interesse da parte dei potenziali membri fondatori e l’adeguamento dello statuto in vista dell’approvazione definitiva in Consiglio Comunale.

L’Amministrazione Comunale, supportata dal CIRIAF dell’Università degli Studi di Perugia, continuerà a lavorare per rendere questa iniziativa un modello virtuoso di sostenibilità ambientale e innovazione sociale. La CER di Assisi, che aspira a diventare un punto di riferimento per la gestione condivisa dell’energia, è aperta alla partecipazione di tutti i soggetti interessati.

Il Comune invita cittadini, imprese e associazioni a seguire gli aggiornamenti sui canali istituzionali – https://www.comune.assisi.pg.it/lo-sportello-energia/ – e a contribuire all’iniziativa.