Assisi: Papa Francesco rimanda la sua visita in Umbria. Posticipato a novembre l’evento “Economy of Francesco”

Papa Francesco non verrà in Umbria, almeno per il momento. L’incontro con i giovani economisti, intitolato “Economy of Francesco”, in calendario ad Assisi dal 26 al 28 marzo, è stato posticipato al 21 novembre 2020. A rendere noto lo slittamento dell’iniziativa è padre Enzo Fortunato, direttore della struttura informativa dell’evento, che in una nota informa: