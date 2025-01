Assisi, insediato il nuovo consiglio comunale dei ragazzi

Stoppini: “Siate a servizio dei cittadini, con serietà e trasparenza”

Si è insediato stamani ad Assisi il nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi, organo partecipativo dei giovani che frequentano le scuole primarie e secondarie della città, finalizzato a favorirne la presenza nella vita pubblica locale, mediante una rappresentanza democratica. Ne fanno parte 28 studenti, provenienti da istituti scolastici secondari di primo grado come il Convitto nazionale, il Comprensivo Assisi 1 e per ciechi e sordomuti, il Comprensivo Assisi 2, il Comprensivo Assisi 3 e Assisi International School.

I neo consiglieri si sono presentati con grande entusiasmo nella sala consiliare del Palazzo Comunale, dove sono stati accolti dal vice sindaco Valter Stoppini, dall’assessore a scuola e politiche giovanili Paolo Mirti e dalla presidente del Consiglio Comunale Donatella Casciarri.

Dopo una fitta consultazione, Miriana Lanzi della scuola “G. Alessi” è stata eletta presidente del Consiglio comunale; vice Alessandro Carloni della scuola “Frate Francesco”.

Ben 12 le candidature alla figura di sindaco, con le ragazze e i ragazzi interessati che hanno presentato all’assemblea idee e progetti da realizzare, a cominciare da iniziative a favore dell’ambiente, attività culturali, centri sportivi, aree verdi, strade e piste ciclabili.

Dopo un lungo confronto e tre votazioni, con 16 voti è stata eletta sindaco Maria Rodrigues de Oliveira, 11 anni, di Santa Maria degli Angeli, studentessa della classe 1ª C della scuola “Frate Francesco”, dell’istituto comprensivo Assisi 1. La neo prima cittadina del Consiglio Comunale dei Ragazzi si è impegnata a dare voce a tutte le necessità e ha indicato nel proprio programma di mandato temi come valorizzazione delle aree verdi, più centri culturali e di aggregazione per giovani e anziani, giornate dedicate al rispetto dell’ambiente e iniziative di sensibilizzazione contro il bullismo.

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi dura in carica due anni, ha poteri deliberativi in via consultiva e propositiva in diverse materie, tra le quali ambiente, sport, tempo libero, cultura e spettacolo. Nella prossima seduta, il neo sindaco nominerà la Giunta comunale di cui possono far parte massimo cinque assessori.

Prima delle votazioni, il vice sindaco di Assisi ha salutato e ringraziato tutti i componenti del Consiglio Comunale dei Ragazzi, invitandoli “a svolgere l’incarico con serietà, lealtà e trasparenza, a servizio di tutti i cittadini”. “Insieme a voi – ha detto Stoppini – l’Amministrazione comunale cercherà di essere sempre più vicina ai più giovani, realizzando interventi e attivando servizi per migliorare la qualità delle loro vite”.

La presidente del Consiglio comunale, Donatella Casciarri, ha augurato buon lavoro a tutti i neo consiglieri ed evidenziato l’importanza dell’organo di cui fanno parte, che “rappresenta tutta la comunità e ha la responsabilità di essere a servizio del bene comune”.