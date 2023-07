Assisi estate, in migliaia alla Rocca Maggiore per Riverock

Il monumento simbolo della città torna a vivere con i grandi eventi estivi

La Rocca Maggiore di Assisi è tornata a vivere e a splendere, con i grandi eventi organizzati nell’ambito di “Assisi estate 2023”, kermesse promossa dal Comune fra bellezza, cultura, natura, arte, musica e divertimento. In migliaia, lo scorso week end, hanno affollato gli spazi del monumento simbolo della città per Riverock Festival, realizzato con il patrocinio e il sostegno dell’Amministrazione comunale, che ha richiamato un pubblico trasversale proponendo sul palco cantanti del calibro di Daniele Silvestri e artisti emergenti e particolarmente apprezzati dalle nuove generazioni. Alcuni artisti hanno anche visitato l’antica fortezza, recentemente restituita al pubblico dopo un’importante opera di restauro.

“Sono stati quattro giorni di festa all’insegna della musica, dell’aggregazione e del divertimento – sottolineano Stefania Proietti e Veronica Cavallucci, sindaco e assessore alla cultura di Assisi – in un contesto unico e suggestivo. La macchina organizzativa ha funzionato perfettamente, incluso il servizio navetta gratuito attivato dal Comune per rendere più facilmente accessibile il luogo del festival. La Rocca Maggiore, dopo l’importante opera di riqualificazione realizzata, è tornata a splendere come grande protagonista della vita della città e gioiello architettonico e culturale, capace di attrarre migliaia di turisti”.

E sono ancora tanti i grandi eventi, in programma durante l’estate, in questo spazio straordinario che domina Assisi e la valle umbra. Il 3 agosto, alle 21, in collaborazione con Suoni Controvento, ci sarà il concerto dei Santi Francesi, duo hard-pop che ha vinto l’edizione 2022 del noto programma televisivo X-Factor Italia. Il 4 agosto, sempre alle 21, musica e danza sotto le stelle con “Historia Tango Nuevo, ai confini del jazz”, spettacolo gratuito con protagonisti ballerini e musicisti della nota trasmissione televisiva di Rai1 “Ballando con le stelle”, come Samuel Peron e Veera Kinnunen. Il 6 agosto, alle 18, insieme a Suoni Controvento, si terrà l’atteso concerto al tramonto di Goran Bregović. Il musicista e compositore balcanico più celebre al mondo, insieme alla sua Wedding and Funeral Band, proporrà musiche balcaniche in versione “turbo folk”, un repertorio di ballate, con suoni travolgenti e musiche evocative che invitano subito a fare festa.

Il programma completo di “Assisi Estate 2023” è su www.assisiestate.it.