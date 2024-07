Assegnati gli Oscar dell’imprenditorialità giovanile

Todi per i comuni umbri sopra i 10mila abitanti, Gualdo Cattaneo per quelli tra 5mila e 10mila e Monteleone di Spoleto per sotto i 5mila, vincono in Umbria gli Oscar dell’imprenditorialità giovanile, essendo nella rispettiva categoria i comuni che presentano il maggior numero di imprese giovanili attive ogni mille abitanti.

La Camera di commercio rileva comunque che le imprese giovanili, in Umbria come in Italia, vedono da anni un calo continuo.

Per Todi e Gualdo Cattaneo, peraltro, si tratta di un bis, in quanto sono anche i comuni umbri che, nelle rispettive fasce di popolazione, sono anche i comuni che presentano la più elevata densità imprenditoriale complessiva, non solo giovanile.

Il quadro emerge dai dati della Camera di commercio dell’Umbria sulle imprese attive (ossia quelle concretamente operative tra le aziende totali registrate obbligatoriamente nel registro), incrociati con quelli Istat sulla popolazione residente nei municipi umbri.