Carla Bruni seduce Spoleto, ‘finalmente canto in Italia’

Seducente: con pantaloni di pelle neri attillati e una camicia di seta Carla Bruni è salita sul palco del teatro romano di Spoleto per ‘una serata acustica’.

Niente effetti speciali (anche per qualche difficoltà tecnica che non ha fatto partire il computer) ma una band di tre musicisti: chitarra, basso e pianoforte ad accompagnarla in un viaggio fra cover e suoi brani.

“Finalmente canto in Italia” ha detto al pubblico all’inizio di questa tournée che include, oltre alla tappa al festival di Spoleto, il teatro Dal Verme di Milano, poi date in Spagna, Finlandia e Grecia.