Liana Cicchi resta al timone della Cooperativa Asad

La Presidente uscente confermata per il nuovo mandato: “Bilancio positivo e un piccolo riconoscimento per i soci”

Nell’assemblea di venerdì 25 maggio presso il Park Hotel a Perugia la Cooperativa Sociale Asad ha rinnovato le cariche del consiglio di amministrazione, confermando nel ruolo di Presidente Liana Cicchi.

Asad, nata nel 1977, rappresenta una realtà storica del territorio umbro e un riferimento in ambito sociale e sanitario con i suoi 660 soci. Una cooperativa che in questi anni ha saputo garantire stabilità occupazionale e allo stesso tempo investire nel territorio creando e gestendo servizi per le persone più fragili. Il bilancio consuntivo 2022 ha chiuso il mandato 2020/2023 , un triennio complesso, difficile segnato dalla pandemia che ha messo a dura prova anche il mondo della cooperazione sociale e dalla crisi energetica che ha triplicato i costi delle utenze nei servizi, soprattutto in quelli residenziali per anziani.

“Malgrado le difficoltà- dichiara la presidente Cicchi – siamo riusciti a chiudere il bilancio in utile e a riconoscere anche una piccola una – tantum ai soci come riconoscimento per il lavoro svolto, un anno che ci ha visti investire nei servizi, ma anche nell’acquisto di un immobile da destinare a futura sede della cooperativa. Abbiamo affrontato e stiamo affrontando crisi plurime, sicuramente ora siamo un po’ più forti di come eravamo ieri, abbiamo acquisito la consapevolezza che un diverso modello di sviluppo deve essere ancorato ai territori e alle comunità, che dobbiamo promuovere nuove risposte cooperative in grado di cogliere le sfide delle transizioni in atto, il nostro obiettivo è quello di tutelare i soci-lavoratori, la qualità dei servizi erogati e dobbiamo farlo lottando con forza contro l’illegalità rappresentata dalle cooperative spurie, dai mercati e dai concorrenti che premiano il massimo ribasso. Questo è un bilancio che parla di sostenibilità, di sviluppo, di futuro. Un bilancio che è tale perché è frutto di un lavoro corale, del lavoro di tutti noi soci”.

Questo il rinnovato Consiglio di Amministrazione della Cooperativa Asad.

Presidente: Liana Cicchi

Vicepresidente: Claudio Branco

Consiglieri: Monica Nanni, Fulvio Mecci, Roberta Calamandrei, Filippo Giovagnoli e Luciana Massei.