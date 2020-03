Liana Cicchi: “Un plauso anche agli operatori sociali”

Ai tempi del ‘Coronavirus’ un plauso se lo meritano anche gli operatori sociali, che in piena emergenza continuano a fornire servizi essenziali alle persone in difficoltà. Lo tiene a sottolineare in un lungo messaggio sulla pagina Facebook ufficiale, la Presidente della Cooperativa Asad, Liana Cicchi.

“In questi giorni vi sarà capitato di leggere diversi post nei quali viene giustamente evidenziato e valorizzato il lavoro delle migliaia di operatori sanitari che stanno affrontando questa terribile emergenza con un grandissimo senso di responsabilità, di dovere e anche di amore verso il prossimo. Io credo che sia altrettanto giusto ricordare il lavoro delle migliaia di operatori sociali che pur tra mille difficoltà non si sono fermati, voi soci Asad siete tra questi.

State continuando ad assicurare il nostro prezioso lavoro anche se la preoccupazione per questo “mostro silente” giustamente non vi abbandona. Ad oggi i servizi che stiamo assicurando sono i residenziali, i semi residenziali, anche se con diverse riduzioni, l’assistenza domiciliare e alcuni servizi di sportello.

Non è stato facile gestire questi giorni concitati, con la committenza non sempre le indicazioni sono state chiare, spesso abbiamo dovuto pretendere formalizzazioni che stentavano ad arrivare e che per noi invece erano e sono determinanti per poter assicurare la retribuzione ai soci che hanno visto sospesi i servizi in cui lavorano.

Voglio chiudere come ho iniziato a scrivere…ringraziandovi e dicendovi che sono fiera di tutti voi che anche nelle difficoltà siete una certezza per tutte le persone di cui ci prendiamo cura”