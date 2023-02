“Apprezzamento per approvazione in commissione del ddl della Giunta su concessioni grandi derivazioni idroelettriche”

Il vicepresidente della Regione Umbria e assessore all’Ambiente, Roberto Morroni, saluta “con soddisfazione” l’approvazione del disegno di legge della Giunta regionale concernente la “Disciplina dell’assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Umbria e determinazione del canone” avvenuta oggi da parte della Seconda Commissione dell’Assemblea Legislativa.

“Si tratta – afferma Roberto Morroni – di un provvedimento di grande valore, in un settore strategico quale quello della produzione di energia dalle risorse idriche, con cui la Giunta regionale ha voluto introdurre un cambiamento radicale, in particolare attraverso la rimodulazione dei canoni, che garantirà maggiori risorse a beneficio delle casse regionali e dei territori interessati. Ringrazio la Commissione e i gruppi consiliari – sottolinea Morroni – per il proficuo lavoro sviluppato nelle varie sedute dedicate al disegno di legge, con un confronto costruttivo che ha portato a miglioramenti al testo che hanno ottenuto il consenso della Giunta regionale. Arriva, dunque, in Aula un provvedimento di qualità – rimarca il vicepresidente Morroni – che imprimerà una svolta positiva per l’Umbria. Auspichiamo, ora, una rapida approvazione da parte dell’Assemblea Legislativa”.