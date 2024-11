Antognella Golf, miglior campo da golf d’Italia” ai World Golf Awards 2024, già vincitrice dell’edizione 2020 e 2022

Antognolla Golf si è aggiudicata il titolo di “Miglior campo da golf d’Italia” ai World Golf Awards 2024, uno dei premi più prestigiosi del settore. Già vincitrice dell’edizione 2020 e 2022, Antognolla conferma ancora una volta il proprio primato nel panorama italiano e internazionale.

“È un onore per noi portare qui in Umbria per la terza volta il titolo di “Miglior Campo da Golf d’Italia”, ha commentato César Burguière, Direttore di Antognolla Golf. “Questo premio riflette la grande dedizione del nostro team, sempre impegnato nel garantire ai soci e agli ospiti un campo ad alte prestazioni. Non ci fermiamo, però, qui: il nostro obiettivo, infatti, è migliorarci costantemente, così da confermarci, giorno dopo giorno, una destinazione d’eccellenza per il turismo golfistico di lusso.”

Il campo da golf di Antognolla è stato protagonista di importanti investimenti nel corso degli anni, che lo hanno reso giocabile tutto l’anno, e nel 2021 ha ottenuto la certificazione GEO. Per l’irrigazione, si affida a bacini artificiali alimentati dalle precipitazioni così da non impattare sulle riserve idriche locali e ottimizza l’impiego dell’acqua anche grazie a una stazione meteorologica capace di monitorare le condizioni climatiche in tempo reale. Utilizza in media il 25% di acqua in meno rispetto ai campi da golf tradizionali, e negli ultimi tre anni ha ridotto l’utilizzo di fertilizzanti chimici: ad oggi l’80% di quelli utilizzati è organico.

Su Antognolla

La struttura comprenderà un castello e una tenuta del XII secolo trasformati in un esclusivo resort internazionale del XXI secolo che ospiterà un hotel di alto livello e uno dei migliori campi da golf del Paese. Il progetto sarà uno dei primi del suo genere in Italia. In linea con i valori dell’operatore alberghiero Six Senses, il castello, il borgo e la tenuta verranno restaurati in ottica sostenibile. Ci saranno 71 camere, un’offerta diversificata di benessere e cultura, un campo da golf da 18 buche, una scuola di cucina, un orto biologico e molto altro ancora. L’architettura storica originale sarà preservata come elemento chiave dello sviluppo, mentre le nuove costruzioni rifletteranno la storia, lo stile e la bellezza di questo luogo eccezionale.

Il progetto aprirà un nuovo mercato turistico di alto livello per l’Umbria, che porterà un afflusso di turisti nella regione e creerà una domanda aggiuntiva per l’aeroporto e le altre infrastrutture dell’Umbria. Il progetto comporterà anche un aumento della spesa secondaria a lungo termine nell’economia locale grazie al turismo di alto livello. Il progetto mira a sviluppare il turismo golfistico nella regione e a fare dell’Umbria una meta privilegiata per il golf, di particolare rilevanza in vista della Ryder Cup del 2023. Il campo da golf da campionato realizzato da Robert Trent Jones Jr. è già considerato tra i più belli d’Italia.

Antognolla Golf

Uno dei campi da golf più spettacolari e impegnativi d’Italia, Antognolla Golf è caratterizzato da fairway che attraversano il paesaggio, splendidi ostacoli d’acqua e green dinamici. Progettato dal rinomato designer Robert Trent Jones Junior, l’intrigante layout rende Antognolla un campo emozionante e coinvolgente per i golfisti di tutti i livelli. Il team di RTJII ha guidato con attenzione i miglioramenti del campo con un investimento significativo nei sistemi di irrigazione, un programma di rinnovamento totale dei bunker, il rifacimento dei tee, l’introduzione di aree di festuca nativa non irrigate, un nuovo e ampliato campo pratica e un rinnovato sistema di drenaggio per garantire la giocabilità tutto l’anno, pur mantenendo i più elevati standard ambientali come da certificazione GEO per una gestione sostenibile del campo. Maggiori informazioni sono disponibili su www.antognollagolf.com. Situato a soli 20 minuti dall’aeroporto di Perugia e in posizione comoda tra Firenze e Roma, con un’ottima accessibilità aerea, Antognolla può diventare il punto di riferimento per i golfisti più esigenti alla ricerca della loro prossima avventura golfistica italiana in una regione ancora da scoprire.