Anci Umbria chiede alla Regione misure straordinarie per famiglie e imprese. Il presidente De Rebotti ha chiesto alla Regione di farsi sostenitrice della sospensione dell’accantonamento dei fondi per i crediti di dubbia esigibilità dei Comuni

Il sindaco di Narni e presidente Anci Umbria, Francesco De Rebotti, in un comunicato stampa, chiede ufficialmente alla Regione Umbria «di farsi sostenitrice della proposta di Anci nazionale e Anci Umbria della sospensione dell’accantonamento dei fondi per i crediti di dubbia esigibilità dei Comuni. Tale misura – spiega De Rebotti – ha la finalità di recuperare immediatamente risorse già presenti nei bilanci comunali per destinarli, eccezionalmente e solo per quest’anno, alla decontribuzione di famiglie e imprese».

De Rebotti fa riferimento, in particolare,