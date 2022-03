Anche Assofarm Umbria raccoglie farmaci per l’Ucraina

Assofarm Umbria aderisce all’iniziativa promossa dalla Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani a sostegno della popolazione ucraina. L’appello è stato rivolto dalla Federazione degli Ordini dei Farmacisti a tutti i protagonisti della farmaceutica ed è stato accolto con grande senso di partecipazione.

Per questo motivo Assofarm Umbria ha lanciato l’iniziativa di raccolta di farmaci e dispositivi medici in favore delle popolazioni ucraine colpite dalla guerra. I farmaci raccolti nelle prossime giornate verranno inviati tramite il supporto della Croce Rossa al popolo ucraino.

«Quello della guerra è un immenso dramma – dichiara il presidente di Assofarm Umbria Antonio D’Acunto – di fronte al quale la nostra associazione non può restare a guardare. Quello che abbiamo proposto è un aiuto piccolo, ma concreto e necessario. La natura delle nostre farmacie è tale da portarle ad abbracciare valori di solidarietà e di supporto umanitario e grazie a iniziative come queste anche i cittadini possono sposare tali valori. Fondamentale per noi, in questa iniziativa e in molte altre portate avanti in precedenza, il supporto della Croce Rossa che ci permette di arrivare dove da soli non saremmo potuti arrivare».

Presso le farmacie aderenti all’iniziativa i cittadini potranno acquistare i farmaci senza ricetta di cui è stato richiesto l’invio, come antidolorifici, antinfiammatori e antipiretici destinati a chi in questo momento ne ha maggiore necessità, contemporaneamente le associate Assofarm si occuperà di recuperare e donare antibiotici, anch’essi necessari in questa fase dell’emergenza.

«Voglio anche esprimere un ringraziamento alla Croce Rossa Umbria, nella persona del presidente Paolo Scura – chiosa D’Acunto – per aver accettato di partecipare a questa operazione confermando lo stretto legame con il mondo delle farmacie e facendosi ponte per portare l’aiuto richiesto sotto forma di medicinali».