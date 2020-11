Ampliamento strutture ricettive extra-alberghiere. Mancini (Lega): “Proposta di legge per inserire le strutture ricettive in ambienti naturali”

“Con l’appoggio unanime dei miei colleghi del gruppo Lega, ho presentato una proposta di legge, approvata anche dal Consiglio per le Autonomie Locali, che va a modificare la normativa attualmente in vigore in materia di legislazione turistica – ha esordito il Consigliere Regionale della Lega, Valerio Mancini – e prevede l’ampliamento delle strutture ricettive extra-alberghiere. In modo particolare – ha reso noto Mancini – viene introdotta la tipologia delle strutture ricettive in ambienti naturali, ovvero quegli edifici o manufatti aventi particolari aspetti costruttivi e collocati in ambienti naturali del paesaggio umbro, con la capacità di accogliere fino a otto posti letto. Nella legge si fa riferimento alle case sugli alberi, alle botti e alle grotte – ha spiegato il Consigliere della Lega – poiché si intende introdurre così un modello di ricettività, già presente in altri Paesi e regioni italiane, come ad esempio il Veneto, che garantisca una fruizione turistica del tutto originale e sostenibile del patrimonio territoriale e ambientale. L’Umbria ha un grande potenziale turistico – ha concluso Mancini – e con questa proposta abbiamo come obiettivo quello di far vivere a chi arriva nella nostra meravigliosa terra un’esperienza nuova e unica, in armonia con la natura”.