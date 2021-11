Amelia: nuova piscina, il messaggio del presidente del Credito sportivo Abodi

Il sindaco di Amelia esprime soddisfazione per il messaggio di auguri relativo all’apertura della nuova piscina comunale inviato dal presidente del Credito sportivo Andrea Abodi.

“Mi fa piacere averlo ricevuto e renderlo pubblico in quanto il presidente è persona davvero speciale che ringrazio per la disponibilità sempre dimostrata”.

Il sindaco ha poi reso noto il messaggio:

“Caro Sindaco, carissima Laura, mi dispiace e mi scuso con te e con la tua comunità per non essere riuscito a intervenire, come promesso, alla cerimonia, ma motivi familiari me l’hanno impedito.

Resta il piacere e l’orgoglio mio personale e dell’Istituto per il Credito sportivo di vedere finalmente inaugurata questa piscina a lungo attesa, che potrà svolgere la sua funzione di centro di socialità e benessere per gli amerini e gli sportivi dei territori circostanti di tutte le generazioni. A te il merito della tenacia, della pazienza, della determinazione e della concretezza, con il prezioso supporto di chi ha collaborato con te, tutti fattori che hanno consentito all’amministrazione comunale di arrivare fino in fondo ad un percorso che sembrava impossibile. Ai responsabili della società che, dopo aver investito sul completamento dell’opera, gestirà l’impianto, il mio e nostro riconoscimento per il coraggio imprenditoriale, che consentirà di aprire la nuova infrastruttura e farla diventare un vanto per tutti voi, per tutti noi”.