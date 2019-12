Amelia, aperture straordinarie e attività per la mostra di Germanico. Un percorso immersivo, che sta appassionando adulti e bambini, fa scoprire la vita del generale romano Germanico, nell’anno delle celebrazioni del bimillenario della sua morte. Per le festività un ricco programma di attività, aperture speciali e laboratori per famiglie



Continua anche durante le festività natalizie la coinvolgente mostra della città di Amelia, dedicata alle celebrazioni del bimillenario del generale romano Germanico, dal titolo “Germanico Cesare… a un passo dall’impero”. La mostra, allestita presso il Museo Archeologico è visitabile fino al 31 gennaio 2020 ed è stata realizzata su progetto di Marcello Barbanera, per rendere memoria ad un grande personaggio della storia romana, di cui Amelia conserva al Museo l’unica statua bronzea giunta fino a noi. La storia del generale romano sta appassionando i molti visitatori, adulti e bambini, che hanno già visitato questa mostra immersiva, inserita in un anno tutto dedicato alla figura di Nerone Claudio Druso Germanico, morto esattamente 2000 anni fa, con un ampio calendario di eventi. In occasione delle festività, un ricco programma di appuntamenti animerà la mostra e il circuito museale di Amelia.

Sono previsti biglietti speciali #Oneticketour nei fine settimana e nei festivi (escluso Natale) ed aperture del teatro Sociale tutte le domeniche e il 26 dicembre; per i bambini e le loro famiglie sono in arrivo letture dinamiche per i più piccoli (27 dicembre), tour per famiglie muniti di miniguida e accompagnati da Cicerone (28 dicembre), laboratorio “Costruiamo un automa natalizio” (2 e 3 gennaio), laboratori di antica cucina (4 gennaio) e tombola con i numeri romani (5 gennaio). Inoltre, per consentire durante le festività una più ampia fruizione del biglietto unico Terre & Musei dell’Umbria, la Cisterna romana di Amelia sarà aperta, oltre che di sabato e domenica, nei giorni martedì 24, venerdì 27 e martedì 31 dicembre.

Per informazioni e prenotazioni delle attività: amelia@sistemamuseo.it / tel. 0744 978120.

La mostra è visitabile tutti i giorni inclusi i festivi (chiuso il mercoledì e il giorno di Natale) con il seguente orario: 10-13 / 14-17.

www.bimillenariogermanico.it